Cámara de Diputados: se anticipa una sesión clave por discapacidad, morosidad y la reforma electoral

La periodista parlamentaria, Mariana Mei, pasó por Canal E y se refirió a que la Cámara de Diputados afronta una jornada clave con una agenda que enfrenta al oficialismo y la oposición.

Mariana Mei explicó que la emergencia en discapacidad es uno de los temas centrales de la jornada. “Hoy es un día clave. Se espera una sesión en la cual hay dos temas fijos, emergencia, el prórroga, la emergencia en discapacidad”, planteó.

Cuál es el objetivo con la emergencia en discapacidad

La iniciativa busca extender la vigencia de la emergencia hasta fines de 2027: “Recordemos, vence la actual ley, el día 31 de diciembre de este año, por lo cual, bueno, se necesita y quieren prorrogarlo hasta el 31 de diciembre del 2027”.

Según Mei, el oficialismo habría decidido facilitar el inicio de la sesión para intentar imponer su estrategia parlamentaria. “El oficialismo, por lo que se sabe hasta ahora, daría quórum porque lo que pretende es marcar los tiempos”, señaló.

La intención sería trasladar la discusión a las comisiones y establecer plazos de tratamiento: “Lo que desea es que haya comisiones que traten estos temas y, de alguna manera, dilatar un poco las resoluciones”.

El tratado de la morosidad permanece intacto en la agenda pública

La oposición, en cambio, busca avanzar rápidamente con los proyectos. La periodista remarcó que se trata de cuestiones que “hace bastante que están en la agenda social” y agregó: “De hecho, creo que no han desaparecido nunca”.

Otro de los ejes de la sesión será la morosidad, sobre la que existen más de 30 proyectos. En este sentido, explicó que el tema ganó impulso durante los últimos meses y que el oficialismo finalmente deberá darle lugar. “Al oficialismo no le queda otra que dar lugar a un tema que se viene imponiendo”, expresó.