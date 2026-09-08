Cuál es la visión del mercado ante una posible aceleración de los créditos hipotecarios

El analista bursátil, Nicolás Borra, evaluó en Canal E las nuevas líneas de crédito, la morosidad, las oportunidades para los bancos y el impacto que el conflicto en Medio Oriente y el precio del petróleo pueden tener sobre la economía global.

Para Nicolás Borra, los indicadores vinculados al endeudamiento de las familias y las nuevas alternativas de financiamiento son claves para entender el escenario financiero. “Son fundamentales, sobre todo el índice de mora ha sido uno de los drivers más determinantes”, sostuvo al referirse a los factores que observan los inversores.

Los bancos aprovecharon la licitación de créditos

Asimismo, destacó la reciente licitación de créditos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y aseguró que la respuesta de las entidades financieras fue positiva. “Hoy nos levantamos con, bueno, datos más frescos de lo que fue esta licitación de créditos por parte del FGS que los bancos habrían tomado en demasía”, afirmó.

Según explicó Borra, la operación abrió una nueva posibilidad de negocio para el sistema financiero: “Entonces el banco ahí encontró un nuevo negocio que antes no existía. Acá el mercado le presta atención”.

Al comparar este esquema con otras alternativas, remarcó: “Si yo comparo el negocio actual que es el de los plazos fijos versus tasa de referencia apenas de un punto, un punto y medio, entonces acaban de desbloquear un nuevo mercado para los bancos”.

El Gobierno no cumplió con la demanda de los bancos

Además, el analista bursátil destacó que la demanda superó el monto adjudicado. “Los bancos pidieron aproximadamente 286 millones y se adjudicó sólo 200, por ende hubo una demanda mayor a lo que estaba dispuesto el gobierno a adjudicar”, expresó.

Sin embargo, advirtió que el acceso al crédito sigue siendo limitado para una parte importante de la población. “El tema, más allá de que vos lo puedas dar, es a quién se lo das”, señaló.