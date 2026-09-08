Escenario favorable en el mercado de commodities: “Argentina está competitiva en todo este contexto internacional”

La consultora del mercado de granos, Mariela Brondolín, analizó para Canal E que los precios internacionales de los granos atraviesan un escenario favorable para Argentina, que mantiene una posición competitiva gracias a la combinación de buenas cosechas y las dificultades que enfrentan algunos de los principales países exportadores.

Mariela Brondolín destacó el desempeño de la producción argentina. “La primera fue que Argentina tuvo muy buenas producciones de soja y de maíz, que todavía se está terminando de cosechar, lo que es el maíz tardío. Tuvo muy buena producción de trigo, récord, 28 millones de toneladas y tuvo muy buena producción también, récord de girasol”, planteó.

Argentina suma relevancia en el mercado de commodities ante el contexto internacional

A esta situación se suma el contexto internacional: “Y ahora la otra buena noticia es que Argentina está competitiva en todo este contexto internacional, donde hay guerras y faltantes de mercadería”.

Uno de los factores centrales está relacionado con la guerra entre Rusia y Ucrania y su impacto sobre la oferta mundial. “Tenemos la situación de la guerra del Mar Negro, al principal cultivo que termina afectando es al trigo, porque entre Rusia y Ucrania exportan el 30% del trigo del mundo, donde Rusia exporta solo el 20%”, resaltó Brondolín.

También señaló el impacto sobre el girasol: “Bueno, por eso el girasol estamos teniendo arriba de 500 dólares, un precio que volvió a estar en los niveles del momento inicial de la guerra en el 2022”.

La situación de las agroexportaciones continúa sujeta al contexto bélico

En el caso del maíz, Ucrania todavía no comenzó a ingresar plenamente al mercado, una situación que sostiene cierta tensión sobre la oferta. No obstante, la especialista advirtió que esta situación podría modificarse. “Pero sí tenés un poco de riesgo, de que esta situación en cualquier momento se termine acomodando”, explicó, y agregó que existe “un riesgo de baja de corto plazo si es que efectivamente se gana un acuerdo”.

Ante este escenario, recomendó aprovechar los precios actuales mediante herramientas que permitan mantener flexibilidad: “Entonces está bueno aprovechar con estrategias que son flexibles. Para la campaña nueva podemos pensar en ventas de forward o de futuro, o sea, ventas anticipadas, y anexarle la compra de un call”.