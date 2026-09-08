La otra cara de la licitación de créditos hipotecarios: “Podemos llegar a tener un riesgo fiscal”

La primera licitación de créditos hipotecarios por $200.000 millones, destinada a 13 bancos, busca impulsar el financiamiento para la compra de viviendas y dinamizar el mercado inmobiliario. Sin embargo, la economista, Natalia Motyl, en comunicación con Canal E, advirtió sobre los riesgos fiscales del programa y consideró que el efecto positivo podría ser limitado en el tiempo.

Natalia Motyl explicó que la medida busca resolver una dificultad estructural del sistema financiero: “Hay una realidad de que nos estaban otorgando créditos a largo plazo por la cuestión de que los bancos reciben depósitos a 30 días y tienen que prestar plata con esos depósitos a 15 años, 20 años”.

La licitación busca favorecer el crédito privado

En ese sentido, destacó que el objetivo es “incentivar lo que es el crédito privado”, aunque planteó interrogantes sobre su sostenibilidad.

Según Motyl, uno de los principales atractivos del esquema es el costo del financiamiento. “La subasta de ayer es un crédito UVA a una tasa del 2,67% a un año y del 4,8% a cinco años”, planteó. Además, señaló: “Hoy los préstamos están alrededor del 9, del 10% anual. Entonces hablamos de un tercio de lo que era, de lo que está, digamos, en el mercado”.

Los bancos deberán utilizar la liquidez recibida para otorgar préstamos a las familias y tendrán un límite sobre la tasa que podrán cobrar: “Hablamos de una tasa que van a cobrar máxima del 7,5%”.

El superávit fiscal podría verse comprometido

Pero la economista puso el foco en el financiamiento estatal: “Podemos llegar a tener un riesgo fiscal porque es plata justamente que se hace cargo el Estado”.

Asimismo, consideró que las condiciones son más accesibles que las existentes anteriormente, aunque el programa seguirá concentrado en determinados sectores de ingresos. “Entonces, obviamente que primero va a entrar quizás el estrato de ingresos. O sea, no va a ser para los bajos, va a ser para el estrato de ingresos medio y medio alto que puedan justificar sus ingresos, sus ingresos en blanco”, expresó.