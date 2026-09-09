Para un experto, en la construcción este 2026 “el sector privado está impulsando una recuperación muy leve”

La actividad de la construcción continúa mostrando dificultades para consolidar una recuperación durante la gestión de Javier Milei. El economista, Félix Schmidt, analizó para Canal E que aunque algunos segmentos vinculados al sector privado presentan mejoras, los datos de actividad y empleo reflejan una recuperación todavía débil, mientras la paralización de la obra pública genera preocupación por el deterioro de la infraestructura.

Félix Schmidt explicó que hubo un fuerte cambio en el sector desde el inicio del actual Gobierno. “Lo que estamos viendo es que desde la asunción de Javier Milei hay un cambio de expectativas en el sector y que ha tenido una caída muy brusca durante lo que fue el primer año de la gestión Milei, durante 2024, con un nivel en torno al 20% y después ha habido una muy leve recuperación”, planteó.

Dónde se concentra la leve recuperación de la construcción

Según desarrolló, la recuperación actual está principalmente vinculada con la actividad privada: “Entonces, el sector privado es quien está tensionando esta leve recuperación”.

Los últimos datos muestran que la actividad todavía presenta una dinámica irregular. “Estamos viendo que durante el mes de julio cayó un 4,6 intermensual, es decir, de julio a julio, un 4,6 y interanual, de julio de 25 a julio de 2026, un 4,5”, describió Schmidt.

En el acumulado anual, la mejora resulta mucho más moderada: “Si analizamos el acumulado de todo el año, vemos una tenue recuperación de apenas el 1,7 en el acumulado de enero a julio, comparando 2025 con 2026”.

La construcción todavía no encuentra la forma de consolidar la recuperación

Para el economista, estos números evidencian que el sector todavía no encuentra una tendencia definida. “Es decir, esto es lo que hablabas al principio, de que no viene con una dinámica clara, sino que viene con un comportamiento ambiguo”, expresó.

Uno de los principales indicadores del deterioro es el empleo registrado. En este sentido, comparó la situación actual con la de junio de 2023: “Estamos viendo que durante junio de 2023 teníamos un empleo registrado en la actividad de 463 mil empleados y hoy estamos con una recuperación este último año y estamos viendo 376 mil”.