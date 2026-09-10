Se extiende el crecimiento de la morosidad en las familias: “El problema que se presenta es el fundamentalismo ideológico del Gobierno”

El filósofo y analista económico, Horacio Fazio, analizó para Canal E el crecimiento del endeudamiento y la morosidad de las familias argentinas, también cuestionó la falta de intervención del Gobierno ante un problema que, según sostuvo, tiene una dimensión social.

“Hay 20 millones de endeudados en el país, de los cuales 6 millones están en mora”, señaló Horacio Fazio al referirse al nivel de endeudamiento familiar. Asimismo, dijo que resulta fundamental distinguir los motivos que llevan a las personas a tomar créditos.

Dónde se concentra el mayor nivel de endeudamiento

“Entonces, una cosa es endeudarse para la compra de un electrodoméstico y otra cosa es endeudarse para gastos de comida y salud”, explicó. Y agregó: “Y efectivamente lo que se observa es que mucha gente se endeuda justamente por conceptos o servicios básicos”.

Fazio también puso el foco en la facilidad con la que actualmente pueden obtenerse préstamos a través de aplicaciones y mensajes enviados directamente a los teléfonos celulares. “El tema es que incluso se da este endeudamiento a través de ofrecimientos muy fáciles, digamos que suenan como una salvación, sobre todo para la persona que tiene necesidad de comer o de comprar un remedio”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó la existencia de propuestas de financiamiento dirigidas incluso a personas que ya tienen antecedentes de deuda. “Esto lo he recibido yo en mi celular, como vos o cualquiera. Entonces, ante la desesperación es probable que mucha gente haya caído en endeudamientos onerosos y gravosos, que no se pueden devolver”, sostuvo.

El Estado deberá tomar otra postura y no dejar todo en mano de los bancos

Para el analista económico, el debate no debería centrarse exclusivamente en la postura de las entidades bancarias, sino en la responsabilidad del Estado frente al problema. “Acá está la actitud que debería tener el Gobierno y no tanto la asociación de bancos, que es informar y transparentar el mercado, que esa información llegue a la gente y, llegado el caso, identificar a pícaros que se aprovechan de tal situación”, manifestó.

También cuestionó la postura oficial respecto de una eventual regulación: “Acá el problema que se presenta es la ideología, el fundamentalismo ideológico del Gobierno, particularmente el Presidente, cuando sostiene que este es un problema entre privados”.