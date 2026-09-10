Un experto en bioetanol afirmó que “llegó el momento de darle valor agregado a las materias primas que producimos”

Patrick Adam, presidente de la Cámara de Bioetanol de Maíz, respaldó el proyecto de ley de biocombustibles impulsado por la senadora Patricia Bullrich y destacó especialmente las posibilidades que abre para incrementar la participación del etanol en el mercado argentino.

En diálogo con Canal E, Adam explicó que la iniciativa establece un crecimiento de los cortes obligatorios tanto para bioetanol como para biodiésel. “El bioetanol estaría subiendo el corte obligatorio de 12 a 15%. El biodiésel del 5 mínimo obligatorio que tiene hoy pasaría al 10”, señaló.

Un mercado libre por encima del corte obligatorio

Adam consideró que uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la posibilidad de desarrollar un mercado libre por encima de los porcentajes obligatorios. Según explicó, eso permitiría introducir vehículos flex, capaces de utilizar distintas mezclas de etanol y nafta. “Tenemos la posibilidad de introducir los autoflex, como en Brasil, que permiten usar cualquier tipo de mezcla con etanol, desde la nafta regular hasta 100% etanol”, sostuvo.

El proyecto también habilitaría programas provinciales con sus propios esquemas de utilización. Para Adam, estas herramientas permitirían destrabar un sector que, según su análisis, “está postergado hace 10 años” frente a otros países de la región.

El empresario comparó la situación argentina con Paraguay, Bolivia y Brasil, donde los porcentajes de mezcla son superiores. “Este proyecto permite modernizar al sector, el marco regulatorio, y le da una oportunidad clara de crecimiento que va a estar mucho más en manos del sector privado que del sector público”, afirmó.

Argentina tiene capacidad para elevar el corte

Consultado sobre la posibilidad de llevar el bioetanol al 15%, Adam aseguró que el país cuenta con las condiciones necesarias para hacerlo. “Es absolutamente factible, tenemos las capacidades productivas, tenemos absolutamente todo lo necesario, tenemos materia prima por demás para producir etanol”, señaló.

El dirigente sostuvo que Argentina destina solamente entre 2% y 3% de su maíz a la producción de etanol, mientras que, según los datos que mencionó, otros países utilizan porcentajes considerablemente mayores.

“Entonces llegó el momento también de darle valor agregado a las materias primas que producimos y lograr finalmente el desarrollo federal, sustentable por el que tanto luchamos”, afirmó.

El biodiésel y las diferencias dentro del sector

Adam también se refirió a las dificultades que históricamente generaron las diferencias entre actores del biodiésel para avanzar con una nueva normativa.

“Nosotros hace muchos años que venimos luchando por una nueva ley, tenemos un 100% de acuerdo entre todos los productores de etanol, ya sea de maíz, de caña de azúcar”, explicó.

Según señaló, los desacuerdos dentro del biodiésel frustraron intentos anteriores. Por ese motivo, planteó que, si ese sector volviera a convertirse en un obstáculo, podría evaluarse avanzar únicamente con etanol.

“Preferimos que sea una ley de biocombustibles y que estén todos incluidos y, si no, sí, efectivamente, avanzar solamente en etanol”, sostuvo.

El impacto ambiental y la transición energética

Adam también destacó el papel de los biocombustibles dentro de la transición energética y señaló que el comercio internacional exige cada vez mayores estándares de sustentabilidad.

“Es fundamental que la Argentina sea competitiva en este tema”, afirmó. Además, sostuvo que una mayor producción permitiría sustituir importaciones de combustibles y generar actividad en distintas regiones del país.

Al referirse al modelo brasileño, destacó la presencia de vehículos flex y planteó: “Nosotros queremos lo mismo para la Argentina”.