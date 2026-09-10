El economista Aldo Abram analizó la caída que atraviesan la industria y la construcción y sostuvo que parte de la recuperación del sector inmobiliario podría encontrarse fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. Según explicó, la demanda se está desplazando hacia provincias que crecen por el desarrollo de los hidrocarburos y la minería.

En diálogo con Canal E, Abram señaló que desde el segundo trimestre existe “un déficit de demanda fuerte” y relacionó parte de esa situación con la interrupción del financiamiento externo que había comenzado a ingresar después de las elecciones.

El problema de la construcción y los precios

Abram sostuvo que uno de los obstáculos para la actividad es la diferencia entre el precio de las propiedades ya construidas y el costo de desarrollar nuevos proyectos. “Han quedado muy descalzados los valores a los que uno puede comprar una propiedad ya construida, con lo que sale invertir en construir algo nuevo”, explicó.

Para el economista, tanto las constructoras como quienes proveen insumos deberían revisar esa situación. “Evidentemente algo hicieron mal, así no va a florecer la construcción”, afirmó.

También señaló que durante años una parte importante del sector estuvo orientada hacia la obra pública y que ahora será necesario atravesar una reconversión hacia proyectos privados.

Abram pidió mirar hacia el interior

El economista consideró que otro de los errores es continuar concentrando buena parte de los nuevos desarrollos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según su interpretación, la reducción de subsidios y el crecimiento de determinadas economías regionales están modificando la localización de la demanda. “La demanda de vivienda está ahora en el interior, sobre todo en provincias que están creciendo mucho ya sea por los hidrocarburos o por la minería”, sostuvo.

Abram recomendó a los desarrolladores “empezar a mirar el resto de la Argentina” y señaló que en esas regiones existen oportunidades derivadas de la escasez de propiedades y de las inversiones vinculadas con las nuevas actividades productivas.

Los dólares del colchón y la necesidad de recuperar confianza

Durante la entrevista también analizó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había alentado a los jóvenes a convencer a sus padres de sacar los dólares guardados fuera del sistema.

Abram sostuvo que el comportamiento de los ahorristas responde a una larga historia de desconfianza. “Cuando uno invierte o ahorra en nuestro país, termina a la larga siendo estafado por los gobiernos”, afirmó al explicar por qué muchos argentinos optaron por guardar dólares.

Sin embargo, señaló que incluso la moneda estadounidense pierde poder adquisitivo. “Sería mucho mejor que esos dólares estuvieran trabajando, no sé, aunque sea en un banco o en alguna otra inversión que dé rendimiento”, sostuvo.

Para que eso ocurra, consideró indispensable recuperar la confianza de los ahorristas en las instituciones y en las reglas económicas.

El respaldo a los créditos hipotecarios con fondos del FGS

Abram también defendió la utilización de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para fondear a los bancos y ampliar la disponibilidad de créditos hipotecarios de largo plazo.

El economista cuestionó las críticas a la medida y sostuvo que, dado que las jubilaciones se actualizan por inflación, parte de los activos del fondo también debería contar con mecanismos que preserven su valor frente al aumento de precios.

Además, respaldó la posibilidad de que una porción acotada de los depósitos en dólares pueda canalizarse hacia préstamos para personas que no generan ingresos en moneda extranjera. “Eso también va a permitir que un montón de dólares que hoy no se están prestando vayan al mercado y también dinamicen la demanda interna”, afirmó.

Abram también estimó que la inflación nacional de agosto podría ubicarse en torno al 1,4% y consideró que el dato porteño de 1,7% confirma una tendencia de desaceleración de los precios.