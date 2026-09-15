Tomás Rebord reivindicó a Guillermo Moreno por su análisis sobre Malvinas: “Dijo una frase atómica”

Tomás Rebord reivindicó en su programa de +Perfil una antigua definición de Guillermo Moreno sobre Malvinas y política exterior argentina. El conductor recordó un debate en el que el exsecretario de Comercio sostuvo que “la Argentina está más cerca de recuperar las Malvinas alineada a una política internacional norteamericana que con China”.

Rebord aseguró que aquella afirmación había generado una reacción inmediata entre los especialistas presentes en la mesa. “Me acuerdo perfecto porque me pareció una frase atómica”, señaló. Y recordó: “El grito en el cielo, el resto de la mesa un poco más se le cagaba de risa. Pero cómo vas a decir semejante barbaridad”.

Rebord destacó la forma en que Moreno piensa la política

Para el conductor, el valor de aquella intervención estuvo en que Moreno analizó la cuestión desde la propia lógica del poder político y no únicamente desde los marcos tradicionales de las relaciones internacionales.

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“Tenemos a alguien como Guillermo Moreno, alguien que estadísticamente te cae mal, a quien nadie va a votar, que no va a suceder y, sin embargo, alguien que piensa la política desde la política”, afirmó.

Rebord profundizó esa diferencia: “No la está pensando leyendo el manual de instrucciones, la está pensando como quien arma el manual de instrucciones”. Y agregó que muchos especialistas “gastan una carrera entera leyendo el manual del TEG, cuando los que mueven las fichas y deciden qué va a dónde son los políticos”.

La frase de Moreno sobre Estados Unidos y Malvinas

Rebord volvió entonces sobre aquella definición que, según recordó, había provocado fuertes objeciones. “Guillermo Moreno, con una ausencia total de paciencia, agarraba y decía: ‘Argentina está más cerca de recuperar las Malvinas alineada a una política internacional norteamericana que con China’”, relató.

A partir de esa frase, sostuvo que el escenario actual obliga a observar nuevamente la relación entre Estados Unidos, Gran Bretaña y el Atlántico Sur. “Yo no te digo que recuperamos las Malvinas mañana, pero hay que abrir un poco los ojos con lo que está pasando”, afirmó.

Para Rebord, la política internacional se explica fundamentalmente a partir de relaciones de poder. “La verdadera política es la internacional”, sostuvo, y agregó: “El orden internacional no es más que un status quo del momento que refleja las condiciones de fuerza”.

Trump, Gran Bretaña y la oportunidad que ve Rebord

El conductor remarcó que “con Donald Trump, en esta división del mundo, se abre una perspectiva atlantista”. Y desarrolló: “Trump preferiría que las Malvinas fueran estadounidenses. Nuestro presidente, porque es el hombre más enclenque del mundo, trata de hacer algo, pero le quedó una pelota cruzada porque venía diciendo ‘amo a Thatcher’, pero ahora hasta él dice ‘no te podés quedar afuera’, porque Inglaterra está en un momento muy complicado: Escocia, Gales, Irlanda se quieren separar”.

Y agregó: “Hay que ser pillos, hay que ser inteligentes. Gran Bretaña está en una muy difícil. Está para la chacota. Europa está mal en este momento. Todo eso está pasando en simultáneo, y yo, como profeta del tecnocristianismo, ni siquiera me están preguntando qué está pasando. Yo vi lo que iba a pasar”.

El consejo de "sabios"

Más adelante, Rebord volvió a mencionar a Moreno cuando imaginó, en tono humorístico, la creación de un “consejo de sabios” integrado por dirigentes experimentados. ​“Por supuesto estaría Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, Guillote, lo quiero”, dijo. Luego reconoció que no imagina al exsecretario de Comercio ganando una elección, aunque consideró que eso no debería invalidar sus análisis.

“Guillermo Moreno no va a ganar una elección, no va a pasar. Yo creo que él lo sabe, creo que todos lo saben. ¿No vas a escuchar lo que tiene para decir?”, planteó. También mencionó a Rafael Bielsa, Cristina Kirchner y Miguel Ángel Pichetto entre los nombres que incorporaría a ese espacio.