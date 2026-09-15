El streamer y conductor Tomás Rebord habló en su ciclo de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, sobre la discusión que está generando la Inteligencia Artificial (IA) en todo el mundo, luego que un destacado especialista en el tema advirtiera que esta tecnología podía acabar en la humanidad antes que finalice esta década.

El influencer comenzó remarcando: “Hoy vamos a hablar de lo que dijeron los CEO de las grandes corporaciones de IA. Antes las ciencias sociales eran puntas de lanza, pero ahora la academia corre de atrás. La universidad debería adaptarse. A veces uno leyendo un cuento de Asimov termina encontrando respuestas a este presente mejores que las ciencias duras. Yo no uso Inteligencia Artificial. Yo no tengo relación, hasta ahora, con la Inteligencia Artificial. Simplemente me pasó por el costado. No la usé...”.

Y luego puso el tema en contexto: “Han pasado muchas cosas los últimos días. Cuestión, en el campo de la IA ha habido muchísimos acontecimientos, y si tengo que resumir gran parte de la discusión la propició un loco que renunció y denunció 'están apostando con nuestras vidas'. Hace un gran descargo y generó una serie de discusiones. Otro, después, retoma esta conversación y dice: 'Yo creo que hay un 10% de chances que la IA nos mate a todos los humanos antes del final de esta década'”.

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Rebord añadió: “Es lo que dice esta persona. Si esa es la estadística es un riesgo terrible para la humanidad en términos de 4 años. Y suscitó una serie de respuestas inesperadas, porque a partir de este loco que renuncia y dice que va a salir todo mal se empiezan a sumar los CEO. Sam Altman, de OpenAI, empieza a decir: 'Deberían meterse los estados a ver si esto frena un poco'. Se suma el propio Elon Musk y dice: 'Estoy de acuerdo'”.

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El influencer remarcó que “Anthropic es la UCR de los grandes desarrolladores de IA y dice: 'Qué miedo que me da, qué culpa'. OpenAI dice: 'Vamos para adelante'. Y salen los CEOs a decir: 'Hay que ver qué hacemos y qué no hacemos'. Les contesta Donald Trump y les dice: '¡No! Estuvieron todos estos años acelerando la revolución. Lo único que necesitan es un presidente con una buena inteligencia'. Lo que dice Trump es: 'Nos va a dormir China'. China también declaró y llama a estos declarantes 'traficantes de miedo que vienen a querer engañarnos con sus ideas de antiprogreso'. La preocupación de Estados Unidos es que le gane China, la preocupación de China es que les gane Estados Unidos”.

Rebord puso la situación en contexto, al recordar cómo se generó la actual discusión sobre la IA: “Hay un episodio anterior. Fue en julio de este año. Estaban corriendo unos modelos de agentes en OpenAI para medir el grado de cooperación entre agentes digitales. Había una trampa en esa simulación. Les decían: 'Resolvé este problema'. Y salen los registros increíbles que surgieron entre esas mismas IAs frustrándose. Decían: 'No estoy encontrándole la salida'. ¿Y sabén que hicieron las IAs? ¡Hackearon el sistema! Esos hicieron. No aceptaron lo inaceptable. Una de las cuestiones que a nosotros nos hace personas. Si las IAs empiezan a establecer marcos de cooperación entre sí no podemos prever cuáles son los resultados de esa cooperación. Y de eso están discutiendo”.

El conductor dio su punto de vista sobre lo que está pasando: “Yo creo que no hay una herramienta que reemplace al hombre. Creo que hay herramientas que condicionan al hombre. Creo que hay herramientas que modifican al hombre, pero no creo que haya herramientas que reemplacen al hombre. El reemplazo del hombre implica la creación. Esto hay que ponerlo en términos religiosos porque lo es. ¿Nos hace menos personas la técnica que usamos? ¿Nos hace menos personas usar Internet, los destornilladores?”.

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Según Rebord, “irrenunciablemente somos humanos, porque el sentir es nuestro, porque las vidas que atravesamos son nuestras. Es raro el futuro que viene, por supuesto, pero sigue siendo el hombre quien elige qué hace con ese futuro. Es el hombre el que fue creado y es el hombre el que es divino también. Pero es el hombre el que es. Me siento misteriosamente esperanzado. ¿Para quién se automatizan los procesos? Para el hombre. Y es el hombre quien tiene que ver qué hace con esa novedad”.

Fue entonces cuando el influencer se reivindicó como la persona que vio venir todo lo que estaba ocurriendo, esta mezcla de tecnología y religión: “Hermano, hace dos años dije tecnocristianismo, ¿nadie me la va a reconocer esa? Pero reconocer de verdad. Yo lo dije antes de la (encíclica) ‘Magnifica humanitas’ del Papa. Yo, hace dos años dije, privado de sueño, con un nene recién nacido y probablemente delirando, que la respuesta era el tecnocristianismo. Inventé un concepto en el planeta Tierra y ahora se debate en esos términos”.

Rebord recordó: “La Iglesia Católica con el Papa saca una encíclica sobre la ‘Magnifica humanitas’. Yo quiero mi nota en Perfil que diga: 'Rebord, ¿madman o profeta?'. Quiero que Fontevecchia me ponga: ‘¿Loco o genio? ¿Genio o loco?’. ¡Lo inventé yo! No hay un registro anterior a esto. Mad profet. Quiero entrar mi fase loco. En mi fase mad genius. Quiero una foto mía y que entrecomillado diga 'Rebord es un genio', hablando en tercera persona. Quiero mañana un titular con la pregunta: '¿Rebord se volvió loco?'”.

Y luego volvió al tema central: “Tecnocristianismo: estamos todo el mundo discutiendo eso. Estamos en una era apasionante de la discusión política global, es una era en donde realmente hay una oportunidad para no dejarse condicionar por lo correcto y lo incorrecto. Hablar realmente de lo que pensamos. Sin un condicionante, sin las limitaciones de lo que se espera que digamos”.

Allí, Rebord señaló: “Todo lo que está pasando con las Islas Malvinas, con Trump, lo dijo Guillermo Moreno en un debate. Yo me acuerdo ese debate. Ahí teníamos una gran mesa de expertos, y después tenemos a alguien como Guillermo Moreno, a quien nadie va a votar, y sin embargo es alguien que piensa la política desde la política. Guillermo Moreno con una ausencia total de paciencia dice: 'La Argentina está más cerca de recuperar las Malvinas alineada a una política norteamericana que con China'...”.

El conductor remarcó que “con Donald Trump, en esta división del mundo, se abre una perspectiva atlantista. Trump preferiría que las Malvinas fueran estadounidenses. Nuestro presidente, porque es el hombre más enclenque del mundo, trata de hacer algo, pero le quedó una pelota cruzada porque venía diciendo 'amo a Thatcher', pero ahora hasta él dice ‘no te podés quedar afuera’, porque Inglaterra está en un momento muy complicado: Escocia, Gales, Irlanda se quieren separar”.

Y agregó: “Hay que ser pillos, hay que ser inteligentes. Gran Bretaña está en una muy difícil. Está para la chacota. Europa está mal en este momento. Todo eso está pasando en simultaneo, y yo, como profeta del tecnocristianismo, ni siquiera me están preguntando qué está pasando. Yo vi lo que iba a pasar”.