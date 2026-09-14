A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 14 de septiembre

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.793,75 para la compra y $1.8382,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, lunes 14 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cotiza este 14 de septiembre a $1.700 para la compra y $1.800 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, lunes 14 de septiembre

El euro tarjeta, también llamado turista, cerró en el mercado a $2.343,42 para la compra este lunes 14 de septiembre como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 14 de septiembre

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Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina este lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.715 comprador y $1.815 vendedor.

Banco Nación: $1.700 comprador y $1.800 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 14 de septiembre

Por su parte, el dólar blue hoy, lunes 14 de septiembre, cotiza en el mercado paralelo a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.