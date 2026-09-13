La morosidad de las familias argentinas volvió a crecer en julio 2026 y alcanzó el 18% del total de los créditos. Se trata del 21° aumento mensual consecutivo, tendencia que ya lleva casi dos años y que parece no tener techo.

Los datos surgen del Monitor Mensual de Crédito a las Familias, elaborado por Eco Go y la Universidad Austral. Según el informe, la irregularidad aumentó 10,3 puntos porcentuales frente a julio de 2025.

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El problema también se observa cuando se mide la cantidad de personas endeudadas. En julio, el 26,6% de los titulares de crédito estaba en mora, 0,3 puntos más que en junio y 8,3 puntos por encima del mismo mes del año pasado.

Cuánto deben las familias y qué pasó con el crédito

El stock total de deuda de las familias llegó a $99,4 billones a precios de julio de 2026. Sin embargo, el crédito se contrajo 0,7% en términos reales respecto de junio. En la comparación interanual, en cambio, el crédito todavía muestra una expansión real del 4,7%.

La mayor parte de los préstamos corresponde al sistema financiero tradicional. Los bancos concentran el 85,4% del crédito a las familias, por un total de $84,9 billones, y registran una mora del 15,8%.

La situación es más delicada entre los proveedores no financieros de crédito, que incluyen a fintech y emisoras de tarjetas no bancarias. Este sector concentra el 14,6% del mercado, unos $14,5 billones, pero registra una morosidad del 31,3%.

La mora no crece igual en todo el país

La situación también presenta diferencias importantes entre las provincias. La Rioja, Santa Cruz y San Luis registraron los niveles más altos de morosidad por monto, con índices de 25,3%, 23,6% y 23,5%, respectivamente. En el otro extremo aparecen La Pampa, la Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos, con los niveles más bajos: 9,6%, 12,4% y 14%.

El informe también analizó cuánto representa el crédito de las familias en relación con la actividad económica de cada provincia. Tucumán, Catamarca y Formosa fueron las jurisdicciones con los niveles más altos, con una relación entre crédito y Producto Bruto Geográfico de 13,5%, 12,3% y 11,8%.

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En cuanto a la evolución mensual del crédito, La Pampa fue la única provincia que registró un crecimiento real en julio, de 0,5%. Chaco, en cambio, tuvo la mayor caída, con una baja real del 2,1%.

Dentro de este escenario, el informe encontró un dato que podría marcar un cambio en la tendencia. La llamada mora operativa, que contempla los atrasos correspondientes a las situaciones 3 y 4 y deja afuera los créditos considerados irrecuperables, se ubicó en 11,8% del crédito.

LB