La morosidad crediticia alcanza a uno de cada tres integrantes del Ejército

Las Fuerzas Armadas y de Seguridad están afectadas por la morosidad crediticia. Los niveles de deuda irregular se ubican entre el 20% y el 30%, según un informe elaborado por ATE Capital a partir de información del BCRA y registros del empleo público. El caso más crítico es el Estado Mayor General del Ejército, con una tasa de mora del 30,1%, lo que equivale a casi uno de cada tres efectivos alcanzados por el relevamiento, en medio de un deterioro financiero que el gremio vincula con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales.

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Detrás del Ejército aparece el Servicio Penitenciario Federal, con una morosidad del 28,5%, seguido por la Policía Federal Argentina, con 24,2%, y Gendarmería Nacional, con 24,1%. Prefectura Naval registra un 21,9%, mientras que el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea alcanza el 21,8%.

El caso más crítico es el Estado Mayor General del Ejército, con una tasa de mora del 30,1%, lo que equivale a casi uno de cada tres efectivos

El informe también muestra que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene una tasa de mora del 21,4%, mientras que la Policía de Seguridad Aeroportuaria llega al 20,7%. Entre las fuerzas relevadas, la Armada aparece con un nivel menor, aunque todavía elevado, del 18,2%. ATE concluyó que las Fuerzas Armadas y de Seguridad presentan la mayor vulnerabilidad financiera, por encima de buena parte de los organismos civiles de la Administración Pública Nacional.

La gravedad no se limita a la cantidad de personas endeudadas, sino también al monto de los compromisos impagos. La deuda mediana en mora llega a $1.401.000 en el Ejército, $1.629.500 en la Fuerza Aérea, $1.625.000 en la Armada y alcanza los $4.127.500 entre el personal del Estado Mayor Conjunto. En las fuerzas de seguridad, la mediana asciende a $2.856.500 en la Policía Federal, $2.291.000 en Gendarmería y $2.581.500 en Prefectura.

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El deterioro se produce en medio de un fuerte aumento de la morosidad promedio. En julio, la bancaria se ubicó en en récord de 13,0%, posicionándode por detrás del pico histórico tras la crisis de 2001 (32,7% en septiembre de 2003). Por su parte, con Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) escaló a 33,9% en julio de 2026.

La mora entre los estatales se multiplicó por más de tres

Volviendo con el informe de ATE Capital, el cuadro de las fuerzas forma parte de un problema más amplio dentro del empleo público. Según ATE, la proporción de trabajadores de la Administración Pública Nacional en situación crediticia irregular pasó del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026, lo que representa un aumento de 3,4 veces en menos de dos años.

El gremio relacionó esa evolución con una caída del salario real que calculó en 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026. Según el informe, durante una primera etapa, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, la pérdida salarial fue del 29,7%, pero la mora se mantuvo entre el 5,4% y el 5,7%. Para ATE, en ese período los trabajadores lograron sostener sus compromisos utilizando ahorros y tarjetas.

El gremio relacionó esa evolución con una caída del salario real que calculó en 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.

La situación cambió durante 2025. El informe sostiene que hacia diciembre de ese año la caída acumulada del salario real llegó al 38,4% y la mora saltó al 14,4%. Entre enero y junio de 2026, mientras la pérdida del poder adquisitivo alcanzó el 40,5%, la proporción de trabajadores con deuda irregular subió hasta el récord de 18,63%.

ATE advierte además que no se trata únicamente de retrasos menores. De acuerdo con el relevamiento, el 80,7% de los estatales que están en situación irregular se encuentra en las categorías de riesgo alto o irrecuperable, correspondientes a las situaciones 4 y 5 de la clasificación crediticia utilizada por el BCRA.

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Bancos, tarjetas y fintech concentran las deudas impagas

El Banco Nación es el acreedor que registra la mayor cantidad de empleados públicos en mora, con 24.407 casos, aunque su tasa de incumplimiento es del 8,56% sobre 285.008 deudores registrados. Tarjeta Naranja acumula 16.766 trabajadores en mora y una tasa del 23,75%, mientras Mercado Libre registra 16.349 casos y un nivel del 13,19%.

Las tasas aumentan entre algunas entidades financieras digitales. Naranja Digital presenta una morosidad del 31,86%, con 9.653 estatales en situación irregular sobre 30.298 deudores registrados. El nivel más elevado del relevamiento corresponde a Moni Online, donde la tasa llega al 60,53%, con 3.531 trabajadores en mora sobre un total de 5.832 clientes estatales.

"Las y los trabajadores del Estado no se endeudaron para especular: recurrieron a aplicaciones y financieras privadas para pagar comida, alquileres, luz, gas y remedios", detallaron desde ATE.

Según ATE, el endeudamiento no estuvo vinculado con decisiones de inversión, sino con la necesidad de cubrir gastos cotidianos. “Las y los trabajadores del Estado no se endeudaron para especular: recurrieron a aplicaciones y financieras privadas para pagar comida, alquileres, luz, gas y remedios”, sostuvo el gremio en el documento.

La morosidad también muestra fuertes diferencias entre provincias

El informe detectó además una importante brecha territorial. La Rioja encabeza la tasa de morosidad entre los trabajadores estatales con 29,38%, seguida por Formosa, con 28,69%, y Santa Cruz, con 28,55%. También superan el 25% Corrientes, Salta, Misiones, Neuquén, Santiago del Estero y Catamarca.

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En los principales distritos del centro del país los porcentajes son menores: Buenos Aires registra 19,35%, Córdoba 19,19%, Santa Fe 16% y la Ciudad de Buenos Aires 9,56%. Frente a este escenario, ATE reclamó la reapertura de paritarias, una actualización de la canasta utilizada para medir el IPC, la condonación de las deudas que considera usurarias y la aplicación de topes legales a las tasas de interés y los costos de refinanciación cobrados por entidades no bancarias.

GZ