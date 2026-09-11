RDEco: las familias agotan sus ahorros y recurren a los bancos para poder pagar el alquiler

El endeudamiento de los hogares se convirtió en una de las principales preocupaciones frente a la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de los costos financieros. Fernando Álvarez de Celis explicó que muchas familias logran mantenerse al día con sus obligaciones inmediatas, pero trasladan el problema al sistema financiero: “Hoy están al día con el propietario, pero endeudados con los bancos”.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Fernando Álvarez de Celis, Horacio Fazio y Ezequiel Vega analizaron el impacto del endeudamiento familiar y el costo del crédito. El debate también se centró en el rol del Estado y en la necesidad de garantizar mayor transparencia y condiciones de financiamiento para los hogares.

Tasas de interés y endeudamiento: el desafío de la regulación

El especialista describió una secuencia que muestra cómo las familias agotan progresivamente sus recursos para afrontar el alquiler: “La gente paga alquiler primero con sus ingresos. Segundo, se desahorra, o sea, tiene ahorros y se paga el alquiler. Tercero, van las familias, préstamos familiares casi sin costo”. Luego llega el sistema financiero: “Cuarto, va el banco. Cuando todo eso se acaba, aparece lo que señalaba él”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Horacio Fazio planteó que el Estado debería intervenir para garantizar mayor transparencia en el mercado de crédito, especialmente ante el crecimiento de nuevas modalidades de financiamiento. “El gobierno, más allá de que vaya contra su propia concepción ideológica, tiene que intervenir activamente para garantizar condiciones de transparencia de la información”, sostuvo.

El economista advirtió que las redes sociales modificaron el acceso al crédito y acercaron ofertas financieras a personas con dificultades para obtener financiamiento tradicional. “Hoy nos tenemos que sacar la imagen clásica de que uno tenía un problema de endeudamiento o necesitaba endeudarse e iba a la sucursal bancaria”, afirmó.

En ese escenario, señaló que existen créditos con costos difíciles de afrontar: “Esas fuentes de crédito son las que después te aplican índices absolutamente imposibles de aplicar”. Por eso, consideró que “el gobierno tendría que garantizar mayor transparencia de información para esos sectores que no tienen otra alternativa”.

Ezequiel Vega, en tanto, puso el foco en el costo del financiamiento y en la necesidad de reducir las tasas. “Para mí por eso es importante el tema de la tasa activa”, afirmó, y reclamó que “el gobierno baje la tasa activa” mediante acuerdos con los bancos.

El rol del Gobierno frente a la deuda de las familias

Horacio Fazio coincidió con la necesidad de una mayor intervención estatal y sostuvo que las autoridades deben considerar el impacto concreto de sus decisiones sobre los hogares. “El gobierno tiene que participar más activamente”, afirmó.

En su análisis, esa intervención debería apuntar a “neutralizar esos factores que influencian negativamente en la toma de decisiones” de las familias.

También cuestionó que el equilibrio fiscal sea un objetivo absoluto. “El objetivo del equilibrio fiscal del gobierno no puede ser de ninguna manera a toda costa”, sostuvo, y agregó que existen áreas sensibles —como educación y ciencia— sobre las que “el gobierno no puede desentenderse”.