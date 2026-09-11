En Ronda de Economistas explicaron qué sostiene al dólar y por qué un tipo de cambio bajo puede ser un problema

El comportamiento del dólar responde a una combinación de factores externos e internos, entre ellos el ingreso de divisas provenientes de sectores exportadores. Para Horacio Fazio, “hay que tener en cuenta las condiciones que se dieron para que el dólar se mantenga en esos valores”.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Horacio Fazio analizó los factores que explican el nivel del tipo de cambio, mientras que Ezequiel Vega repasó la evolución de los activos argentinos y las perspectivas para el mercado financiero. Ambos señalaron distintos elementos que pueden incidir sobre la economía en los próximos meses.

Dólar, exportaciones y recursos naturales

El economista destacó el crecimiento de sectores vinculados a los recursos naturales como uno de los factores centrales detrás de la oferta de dólares. “Hemos tenido un aumento en la actividad notoria en minería y actividades extractivas, que ha generado, junto al tradicional sector agropecuario, un ingreso en divisas muy importante”, explicó.

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Según Horacio Fazio, ese flujo contribuye a contener el tipo de cambio: “Esto es lo que está sosteniendo a la baja, por así decirlo, el nivel del dólar”. Sin embargo, advirtió que un dólar demasiado bajo también puede generar dificultades para la economía argentina: “Un valor bajo en pesos de la cotización del dólar nos hace un país caro”.

Mercado financiero: acciones, petróleo y oportunidades de inversión

Ezequiel Vega analizó la evolución reciente de los activos argentinos y señaló que el mercado atraviesa un período de lateralización después de fuertes movimientos. En ese contexto, puso el foco en YPF y en el impacto que puede tener la evolución del precio internacional del petróleo.

“La empresa líder en capitalización bursátil del mercado argentino, que es YPF, subió casi un 50% en lo que va del año”, destacó Ezequiel Vega. Sin embargo, remarcó que la acción todavía se encuentra por debajo de sus máximos históricos: “Hoy está cotizando los 55-56 dólares, pero tiene el techo histórico en los 70 dólares del año 2006”.

El especialista advirtió que un eventual descenso del petróleo podría afectar a las compañías energéticas: “YPF, Vista, son empresas que van a verse castigadas en ese momento”. Por eso, consideró que algunos inversores podrían aprovechar los actuales valores para tomar ganancias.

Para Ezequiel Vega, la continuidad del escenario económico dependerá de varios indicadores. “¿Qué es lo que quiere el mercado? Que siga el superávit fiscal, que siga el superávit comercial, que siga la política de estos, justamente estos superávit gemelos”, sostuvo.

A ese conjunto de variables agregó otro factor determinante: “El proceso de desinflación”. Pero también señaló al tipo de cambio como un elemento que puede poner a prueba el modelo económico, especialmente ante eventuales movimientos cambiarios en Brasil.