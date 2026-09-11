Déficit habitacional en RDEco: qué falta para construir más viviendas y crear nuevos propietarios

Argentina enfrenta un déficit habitacional estimado en tres millones de viviendas, según Fernando Álvarez de Celis. El problema abarca tanto la necesidad de construir nuevas unidades como las deficiencias de calidad, hacinamiento e infraestructura de parte del parque habitacional existente.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Álvarez de Celis analizó las dificultades de acceso a la vivienda y planteó el rol que pueden tener el crédito hipotecario y las políticas públicas. “Un déficit habitacional de tres millones de viviendas, un millón y medio que hay que construir y un millón y medio que tienen déficit de algún tipo, o de calidad de los materiales, o de hacinamiento de la gente, o de infraestructura”, explicó.

Crédito hipotecario y construcción de viviendas para la clase media

Para el especialista, el problema requiere distintas políticas y no tiene una única solución. Sin embargo, destacó al crédito hipotecario como una herramienta central: “No hay una sola receta, pero está claro que una es el crédito hipotecario”.

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El acceso al financiamiento también explica el retroceso en la creación de propietarios. “La Argentina tuvo muchísimos años sin crédito inmobiliario”, señaló Fernando Álvarez de Celis, y comparó la evolución de la propiedad: “En el siglo XX, de cada cuatro viviendas, tres eran propietarios”, mientras que “todo lo que se creó en el siglo XXI, de cada cuatro viviendas, tres son inquilinos”.

El especialista advirtió que el crédito debe pensarse a largo plazo y con sustentabilidad. “El crédito hipotecario es una herramienta, pero es una herramienta a largo plazo”, sostuvo.

A la vez, planteó una transformación del modelo de construcción, ya que buena parte de las nuevas unidades funciona como reserva de valor y no como vivienda accesible. “No se hace vivienda para clase media”, afirmó.

Según su análisis, existe margen para desarrollar propiedades de menor valor. “Hoy se construyó un promedio de viviendas de 150 mil dólares”, indicó, aunque “hay posibilidad de construir viviendas de 80, 90 mil dólares” para facilitar el ingreso de más sectores al mercado.

También consideró necesario recuperar políticas públicas destinadas a los sectores más vulnerables: “Había políticas como barrios populares, subsidios del Estado y demás, que se fueron abandonando”.

Alquileres y déficit habitacional: un problema que va más allá de las leyes

Fernando Álvarez de Celis cuestionó que una modificación normativa pueda resolver por sí sola los problemas del mercado de alquileres. “Pensar que una ley va a solucionar o va a ampliar todo” resulta insuficiente, sostuvo.

Como ejemplo, señaló que durante la vigencia de la anterior ley de alquileres “el 80% de los alquileres que se estaban dando estaban por fuera del sistema”. A su entender, la regulación terminó generando mecanismos alternativos: “Empezó a haber formas que van por fuera de la ley, producto de esa ley”.

El problema también alcanza a los barrios populares, donde, según explicó, “más del 60% son inquilinos” y prácticamente no existe regulación formal. Por eso, concluyó: “Vos tenés un problema muy fuerte y es, te diría, uno de los principales problemas hoy del tema habitacional argentino”.