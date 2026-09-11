En RDEco analizaron cómo el costo de los alquileres está cambiando los hábitos de los argentinos

El acceso a la vivienda y el costo de los alquileres modificaron los hábitos de distintos sectores de la población. Fernando Álvarez de Celis explicó que las familias no necesariamente dejan de alquilar, sino que buscan alternativas más económicas y se trasladan hacia otras zonas de la ciudad.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Fernando Álvarez de Celis y Ezequiel Vega analizaron los cambios en el mercado de alquileres y su impacto sobre jóvenes y adultos mayores, además de las alternativas de inversión frente al escenario de inflación. “El eje sur y el eje centro se convirtieron también en lugares de alquileres porque la gente se fue trasladando a lugares, a otras zonas de la ciudad donde había alquiler más barato”, explicó Álvarez de Celis.

El nuevo perfil de los inquilinos: jóvenes y adultos mayores

Ese proceso también implica un descenso en las condiciones habitacionales. “La gente se fue trasladando a lugares donde había alquiler más barato, pero también bajando la categoría del alquiler”, señaló el especialista.

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La presión sobre los hogares jóvenes es todavía más evidente. “Donde sí se vio una merma alquiler fue en los jóvenes, que muchos de los jóvenes volvieron con sus padres”, explicó Fernando Álvarez de Celis.

El fenómeno comienza a alcanzar también a los adultos mayores, un sector que históricamente había logrado acceder a la propiedad. “En Argentina, hasta el censo de 2010, casi no había adultos mayores que no eran propietarios”, sostuvo.

Según explicó, el cambio comenzó a hacerse visible durante las últimas décadas: “Lo que pasó entre el 2000 al 2020, los dos censos últimos, es que empieza a haber, por primera vez, algunos adultos mayores” que alquilan.

La situación adquiere una dimensión particular en la Ciudad de Buenos Aires, donde “el 15% de los adultos mayores alquilan”. Además, señaló que “el 95%, según los datos estadísticos, reciben aportes familiares para pagar alquiler”.

Inflación e inversiones: qué miran los ahorristas

En paralelo, Ezequiel Vega analizó el escenario financiero frente a una inflación que, aunque se desaceleró, continúa por encima de las expectativas oficiales. “Estamos bastante lejos, estamos en 1,7”, señaló, aunque destacó que “vemos una desaceleración de la inflación desde marzo hasta ahora”.

Para el especialista, la evolución de los precios puede modificar las alternativas para los ahorristas. “Con estos niveles de inflación, tal vez empiecen a ser de vuelta atractivos para invertir”, afirmó, aclarando que no se trata de una recomendación de inversión.

Ezequiel Vega destacó particularmente las LECAP en pesos: “Las LECAP vienen rindiendo entre el 1,8 y el 2,1 por ciento aproximadamente”.

Como ejemplo, mencionó un instrumento con vencimiento a fines de noviembre: “La S30N6, que es una letra que vence el 30 de noviembre, está rindiendo 2,1”. En ese contexto, concluyó que “el inversor minorista que entra a la letra sale rindiendo positivo mientras la inflación se mantenga en estos niveles o más bajo”.