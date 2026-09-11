De Vaca Muerta a Sierra Grande: en RDEco analizaron el riesgo de construir ciudades alrededor de recursos que se agotan

La posibilidad de que millones de personas migren hacia provincias vinculadas con el petróleo y la minería plantea un desafío que excede la generación de empleo. La dificultad para anticipar los movimientos de población se suma a los interrogantes sobre cómo sostener el crecimiento de las ciudades vinculadas a actividades extractivas.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Horacio Fazio, Ezequiel Vega y Fernando Álvarez de Celis analizaron el impacto de una eventual migración hacia las provincias petroleras y mineras. Fazio advirtió que “Los fenómenos migratorios son espontáneos” y que “es muy difícil planificarlo”, mientras que los demás especialistas abordaron el empleo, la construcción y el desarrollo urbano.

Vaca Muerta, minería y el desafío del empleo

Para Horacio Fazio, las condiciones económicas pueden cambiar sustancialmente con el tiempo. “No se puede estimar de aquí a un lapso determinado los movimientos de población”, sostuvo, y agregó que “de aquí a un futuro próximo o más lejano pueden cambiar” las condiciones y, por lo tanto, los resultados.

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Ezequiel Vega puso el foco en la situación de la industria y en la necesidad de recuperar sectores capaces de generar empleo. “Uno si observa el último informe de capacidad instalada de la industria que publicó el INDEC, automotriz está por debajo del 30%, textil está por debajo del 30%, metalmecánica, metalúrgica, plásticos”, señaló.

En ese contexto, consideró que la construcción puede recuperar un papel central en la actividad económica. “No tenemos un antecedente de que le haya ido bien a un gobierno sin la construcción como un elemento generador de empleo”, afirmó.

Ezequiel Vega también cuestionó los actuales costos para construir y planteó la necesidad de mejorar la competitividad. “Hoy la construcción con este tipo de cambio básicamente no funciona”, sostuvo, y explicó que los costos del metro cuadrado y de la mano de obra son elevados.

Según su planteo, una eventual corrección cambiaria podría tener un costo inflacionario acotado: “Mejorás, traccionás un montón de empleo nuevamente”.

Fernando Álvarez de Celis, en tanto, advirtió que el desarrollo de ciudades alrededor de actividades extractivas puede generar problemas cuando esos recursos se agotan. “La Argentina lamentablemente tiene mala experiencia en urbanización de actividades extractivas”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó Sierra Grande: “Ha llegado a tener 15.000 viviendas vacías una vez que se cerró la sierra minera”.

El riesgo de crear ciudades temporarias

El especialista también cuestionó el modelo de urbanización que se desarrolla alrededor de Vaca Muerta. “Gran parte de la urbanización que se está dando es casi temporaria” y “no se está planificando”, afirmó.

Fernando Álvarez de Celis planteó que el horizonte debe superar la explotación de los recursos actuales: “En 30 años se va a acabar el petróleo, con lo cual esa población ya tiene que estar pensando qué actividades vas a hacer”.

Para evitar futuros pueblos en crisis, propuso diversificar las economías regionales: “Esas actividades no tienen que estar dadas solamente en la extractividad”, sino también en “inteligencia artificial, tecnología, academia”.

El desafío, concluyó, es equilibrar el crecimiento de las actividades extractivas con ciudades sostenibles: “Ahí tenés un problema entre esas actividades que están creciendo pero que tienen poca mano de obra efectiva, versus unas ciudades que crecen con estas poblaciones tan grandes”.