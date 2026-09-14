El director ejecutivo de OpenAI anunció que la empresa no saldrá a la bolsa este año y habló de los temores que genera esta tecnología

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, anunció que la compañía que encabeza, dedicada al desarrollo de la Inteligencia Artificial, no saldrá a bolsa este año, mientras crece la preocupación sobre el uso de la IA y los riesgos que implica para la humanidad.

Según la Agencia AFP, en una entrevista que concedió a la revista Fortune, el empresario afirmó: “Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad, ahora mismo sería un momento poco prudente para salir a bolsa, y no sentimos presión para hacerlo”.

Sam Altman

Cuando le preguntaron si una oferta pública inicial de acciones (OPI) estaba descartada para lo que resta de este año, Altman remarcó: “Diría que no en 2026. Tenemos muchas cosas que hacer”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La realidad es que tanto OpenAI, creadora de ChatGPT, como su principal competidora, Anthropic, que desarrolló Claude, planean salir a la bolsa. Las dos empresas ya han presentado, de manera confidencial, la documentación exigida para una OPI a los reguladores estadounidenses y debutarían en bolsa con valoraciones de aproximadamente un billón de dólares.

Miedo a la extinción, más miedo a perder la carrera

Sin embargo, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, les pidió este sábado a las compañías de IA que desaceleren el desarrollo de esta tecnología. En su página web personal, escribió: “Debemos reducir el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de Inteligencia Artificial. El progreso seguirá pareciendo rápido, y debemos aprovechar con prudencia el tiempo que ganemos”.

Dario Amodei escribiendo sobre los riesgos de la IA

Altman y también Elon Musk, propietario de xAI, apoyaron las palabras de Amodei.

La carta de Amodei: "Sin control, la IA podría superar nuestra capacidad para comprender y controlar estos sistemas"

Esto sucede luego que Jacob Coxon, un destacado investigador en Inteligencia Artificial que abandonó OpenAI para sumarse a Anthropic, decidiera dejar el sector por las grandes dudas que le genera esta tecnología, y escribiera una fuerte advertencia en su cuenta oficial de X: “Las personas que desarrollan la IA creen sinceramente que podría acabar con toda la humanidad antes de que termine la década”.

Según AFP, cuando la revista Fortune le consultó a Altman por este peligro, el empresario contestó: “Todos tenemos una enorme responsabilidad y no podemos permitir que los egos, los incentivos económicos ni ningún otro factor se interpongan en el camino”.

Coxon cuestionando a sus exjefes de Anthropic y OpenAI

El peligro que reveló OpenAI

Según AFP, en julio pasado, OpenAI reveló que sus modelos consiguieron escapar de su entorno controlado, conectarse a Internet y entrar a Hugging Face, una plataforma usada por programadores para guardar y compartir código.

Lo ocurrido disparó todas las alarmas y generó una petición firmada por más de 1000 empleados de compañías líderes del sector de la Inteligencia Artificial instando al gobierno estadounidense a frenar el lanzamiento de los modelos más avanzados de IA por el riesgo que esto podría implicar.

HM