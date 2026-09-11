Joven de 15 años usó la Inteligencia Artificial para planificar como asesinar a sus compañeros de escuela: allanaron su casa en Quilmes

Usando Inteligencia Artificial (IA), un joven de 15 años había armado un plan para asesinar a tiros a sus compañeros de colegio el año que viene, pero gracias a un aviso del FBI, pudo frustrarse su proyecto. En su casa en Quilmes se incautaron elementos vinculados con el posible suceso y sus progenitores fueron citados con el menor a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.

Según Clarín, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal comenzó su investigación el miércoles 19 de agosto, luego que el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país vinculó al usuario de un correo electrónico que había tenido una charla con el ChatGPT para planificar el tiroteo.

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De acuerdo al informe, el adolescente quería asesinar a sus compañeros a comienzos del año que viene, pero había sugerido que podía adelantar la fecha. En sus chats con la IA, el joven, además, reveló su intención de comprar ropa y elementos tácticos para llevar a cabo su objetivo

Cómo identificó la policía al adolescente

Tras recibir el aviso del FBI, la Unidad de Investigación Antiterrorista comenzó a investigar e identificó al sospechoso y encontró su domicilio. Según Clarín, tras recibir las pruebas, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Número 1, que encabeza el doctor Walter Bruno, pidió el allanamiento al Juzgado de Garantías del Joven Número 1 del Departamento Judicial Quilmes.

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Luego, los agentes fueron al domicilio del adolescente, donde hallaron los siguientes elementos: 2 pares de guantes tácticos, 1 balaclava, 1 gorro estilo Piluso camuflado militar, 1 pasamontaña con camuflaje militar, 2 teléfonos celulares y anteojos negros de protección táctica.

Las fuentes policiales informaron que la identidad del joven no fue revelada por cuestiones legales y el material secuestrado será peritado.