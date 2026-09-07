Polemica por un noticiero hecho con IA: los usuarios criticaron los subtítulos y la calidad

El lanzamiento de “El Primer Feca”, un noticiero hecho con inteligencia artificial por el tecnólogo y divulgador Santiago Siri, generó una fuerte discusión en redes sociales. Además del debate sobre el avance de la IA sobre el trabajo periodístico, varios usuarios cuestionaron la calidad del producto y calificaron al proyecto de estar “hecho con dos mangos” y con errores básicos, entre ellos subtítulos mal realizados.

"Estamos construyendo una nueva forma de contar lo que pasa: más fresca, más rápida, más divertida y con una generación de personajes que no existían hasta ahora. Esto recién empieza y queremos construirlo a la vista de todos" escribió en X su creador Santaigo Siri junto a un video hecho con inteligencia artificial.

"Por ahora, el primer feca arranca en instagram. Ahí vamos a estrenar los primeros videos, presentar a los personajes y experimentar con este nuevo formato de noticias", contó Siri. El programa comenzará a emitirse a través de Instagram y tendrá publicaciones diarias desde las 7 de la mañana.

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Inteligencia artificial innegociable

Además del debate sobre el avance de la IA sobre el trabajo periodístico, varios usuarios cuestionaron la calidad del producto. "Puse en IG el noticiero ese hecho con IA y está tan mal que causa gracia. El que hace economía dice: "interés interANAL", no acentúan las palabras, dicen mal el nombre del programa: en vez de Primer FECA, dicen Primer "Faca'", menciona en X una usuaria. "Acabo de ver el primer feca y es espectacular, no se entiende nada de lo que dicen y hasta los subtítulos están mal", ironizó otro internauta.

El programador y divulgador tecnológico es una de las figuras argentinas vinculadas al desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, las criptomonedas y la democracia digital. Además, es presidente de Democracy Earth Foundation, organización respaldada por Y Combinator, y autor de Hacktivismo y Tecnosapiens.

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Siri enseguida salió a responder en redes sociales ante los cuestionamientos de su lanzamiento: "Bueno, muy grande la repercusión de este anuncio. Me quedo con varias observaciones: “los personajes parecen hegemónicos” y preocupación por la “deshumanización'".

"Aclaro: la IA es un medio nuevo que permite narrar de formas que otros medios no pueden. los comentarios que dejen en Instagram van a influir sobre los prompts futuros. Es decir: se democratiza el criterio editorial con la voz de todos ustedes, los humanos. Todo el proceso tanto editorial como de publicación es automatizado y evoluciona con el tiempo", remarcó.

RM/MSS