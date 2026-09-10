La inteligencia artificial gana espacio en las empresas y transforma cada vez más tareas, pero su presencia todavía es reducida en las búsquedas laborales de la región. Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, elaborado a partir del análisis de más de 1,2 millones de avisos de empleo publicados entre diciembre de 2025 y junio de 2026, determinó que las habilidades vinculadas con IA aparecen en apenas entre 0,6% y 3% de las vacantes de Argentina, Brasil, Colombia y México.

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La investigación, titulada “Digitalización e inteligencia artificial en América Latina: la demanda empresarial de habilidades de IA, técnicas y blandas”, fue realizada por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Qué buscan las empresas en sus nuevos empleados

El informe muestra que, por ahora, la inteligencia artificial no desplaza a las habilidades tradicionales que requieren las empresas. Por el contrario, aparece como una competencia adicional dentro de perfiles laborales más amplios.

Cerca del 90% de las vacantes analizadas exige al menos una competencia específica, mientras que cada aviso menciona, en promedio, entre 4,5 y 7 habilidades. Las competencias técnicas continúan siendo el principal componente de la demanda y están presentes en entre 85% y 92% de las ofertas.

Al mismo tiempo, alrededor de siete de cada diez búsquedas también requieren habilidades socio-emocionales. Entre ellas aparecen la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la organización, la responsabilidad, la proactividad y la orientación al cliente.

La IA se suma a los perfiles y no reemplaza otras competencias

Cuando una empresa incorpora una habilidad vinculada con inteligencia artificial dentro de una búsqueda laboral, esa competencia suele aparecer acompañada por otras capacidades técnicas y, especialmente, socio-emocionales.

Según el estudio, esto indica que la IA se incorpora como complemento de perfiles laborales más completos, en lugar de reemplazar los conocimientos específicos de cada ocupación.

La presencia de estas competencias tampoco es homogénea entre todos los empleos. Las ocupaciones profesionales y digitales concentran una mayor demanda de habilidades relacionadas con IA, mientras que estas son todavía poco frecuentes en trabajos predominantemente manuales o con una fuerte carga de interacción interpersonal.

El trabajo freelance muestra una mayor demanda de IA

La diferencia también aparece al comparar los portales laborales tradicionales con las plataformas de trabajo freelance. En el caso de Workana, el estudio detectó una demanda significativamente mayor de habilidades técnicas y de IA, vinculada con la concentración de proyectos digitales, tecnológicos y creativos.

Sin embargo, incluso dentro de este segmento con mayor exposición tecnológica, la inteligencia artificial aparece principalmente combinada con otras competencias. La conclusión vuelve a apuntar hacia una lógica de complementariedad y no de sustitución.

La experiencia previa sigue siendo una barrera

El informe también plantea un desafío para quienes buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral. Alrededor del 85% o más de las vacantes exige experiencia previa, una condición que puede convertirse en una barrera de entrada para los jóvenes y quienes buscan su primer empleo.

A su vez, los investigadores señalan que la educación y la experiencia no aparecen como alternativas entre sí, sino como dimensiones complementarias del capital humano.

FN/lr