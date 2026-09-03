Daniel Rosato: "Pasamos de 30 concursos y quiebras de 2023 a 180 en 2025 y prevén más de 280"

La industria manufacturera nacional atraviesa momentos complejos marcados por la caída del poder adquisitivo, la suba de los costos operativos y el impacto de la competencia externa. En diálogo exclusivo en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Daniel Rosato, referente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), analiza la pérdida de empleo registrado y el crecimiento de la informalidad laboral, al tiempo que advierte sobre la escalada de concursos de acreedores y la falta de diálogo con el Ejecutivo para frenar el cierre de empresas.

Daniel Rosato es un destacado dirigente industrial y empresario argentino, ampliamente conocido por su rol como presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) , una organización fundada en 2017. Es Codirector y CEO de Papelera Rosato y Rosato S.A. Lidera el Parque Industrial Plátanos ubicado en el partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, y preside el Instituto de Promoción de la Actividad Pyme (IPAPyMEs).

¿En qué situación están hoy las pymes industriales argentinas? ¿Cuántas empresas están trabajando por debajo de su capacidad? ¿Cuántas cerraron o redujeron personal? ¿Y cuánto cayó la producción desde diciembre de 2023?

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Bueno, en primer lugar, la situación de las pymes hoy es una crisis que se está atravesando producto, justamente, de la falta de ventas, de un achicamiento del mercado interno debido, en gran parte, a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Donde hoy los números realmente marcan una realidad de esa crisis tiene que ver con la pérdida de 448.000 empleos que se han perdido, según la SRT, de diciembre de 2023 a la fecha. 31.170 empresas se han perdido; en solamente en el sector manufacturero se han perdido unas 4.700 empresas y 97.000 puestos de trabajo. Y esto, lógicamente, tiene una... el causal de esto tiene que ver, en gran parte, con las importaciones que nosotros decimos desleales. Si acá hay algo que nosotros le estamos reclamando al Gobierno es controlar las importaciones desleales: los productos que entran a precio dumping a la Argentina o muy por debajo del precio real. Y eso no se controla, no hay precios de referencia. Entonces, digamos que la industria manufacturera quedamos fuera de competitividad con respecto a lo que viene del exterior. Esto también significa, para el Gobierno, evasión. Esto es evasión. Significa para el Gobierno perder recaudación, ¿no es cierto? Porque se pagan impuestos por un valor mucho menor de lo que realmente tiene que pagar un importador o del precio que viene del exterior del producto. Y bueno, todo esto sumado al problema del financiamiento, donde tenemos un alto costo de financiamiento en la Argentina, en el que hoy una pyme, por girar en descubierto en un banco, paga un 50% de interés. El problema del costo energético, que realmente es muy alto, y todos los costos logísticos hacen, bueno, que el industrial, el empresario argentino, no sea competitivo. Es decir, nosotros creemos que el problema también radica en la falta de diálogo. No hay diálogo con el Gobierno donde podamos explicarle realmente todo esto y donde le estamos pidiendo, justamente, también que haya algo concreto, contundente, que tenga que ver con cómo frenamos esta escalada de embargos y cierre de empresas. Nosotros hemos dicho desde IPA que, desde el 2023 a la fecha, solamente en el ámbito de Capital Federal hubo más de un 200% de incremento en los concursos preventivos. Solamente en el ámbito de Capital Federal, en el AMBA. Y esto es lo que está marcando la realidad de lo que pasa. Por eso es que nos asombramos cuando dicen que la industria... realmente hay empresas que pueden competir. Sin ninguna duda habrá un 30% de todo el entramado productivo de la industria que compite porque da servicios a los sectores que hoy pueden producir en Argentina o que son rentables, que es el sector petróleo, gas, minería y el agro. Pero bueno, un poco es el reclamo que se basa en darle un corte a esto a través de un proyecto de ley que hemos presentado en el Congreso de la Nación, en donde hoy se encuentra paralizado

Lo escucho perfecto. Me gustaría que hiciera una comparación de los concursos que usted menciona que se realizaron en el período que acaba de mencionar respecto de otros momentos. ¿Es comparable con el 2002? ¿Con la crisis de las hipotecas? ¿En qué punto encontramos la misma cantidad, que entiendo que es, como usted mencionó, por arriba de lo normal?

Bueno, mire, hablemos de años anteriores. Hablamos de que habría un total... se habla de 30 empresas que se presentaron en concurso preventivo contra 2025, que se presentaron... fueron 180, Es decir, digamos que de 30 a 180. Y este año, en el primer semestre, fueron 135. Es decir, en todo el año 2025 se presentaron... hubo 180 concursos preventivos, y en el 2026, en el primer semestre solamente, fueron 132 empresas que se presentaron en concurso preventivo. Quiere decir que venimos en incremento.

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¿Y cuántos fueron... en qué año fueron 30? Perdóneme, Daniel. Como usted dice, pasó de 30 a 180 en 2025. Si uno proyectara los 132 de 2026, nos daría 264.

Bueno, en el 2023 fueron 30 empresas las que se presentaron en concurso preventivo, por ejemplo.

Y estamos hablando, en el territorio que usted menciona, si entendí bien, ¿en AMBA?

Exactamente. Solamente estos son datos que se extrajeron del AMBA, Capital Federal.

Cuando usted escucha al Gobierno, Daniel, decir que los aumentos del empleo se produjeron en el sector informal, y teniendo en cuenta que el 50% del empleo es en el sector informal y, por lo tanto, es de suponer que las pymes tengan un altísimo porcentaje de empleo informal, ¿qué termómetro tienen ustedes en las pymes respecto del aumento de empleo informal, que es lo que registra el Gobierno en base a una estadística de la Encuesta Permanente de Hogares? ¿Es correcta esa interpretación? ¿Ustedes ven que hay un aumento del empleo informal en las pymes?

Sí, totalmente. Es decir, de hecho, el empleo informal viene creciendo sustancialmente. Cada pequeña empresa que cierra pasa a la informalidad, es decir, no puede operar con los bancos. Y bueno, ahí se crea realmente toda la cantidad de desempleados. Los despidos que hoy se hacen en las empresas, bueno, gran parte, lógicamente, se transforma en empleo informal. Entonces, eso es una realidad que es muy difícil de combatir debido, justamente, a la falta de una política industrial que no nos permite preservar el empleo formal. Esto es lo que se va a ir agravando permanentemente de aquí a octubre. Las mismas encuestas que hicimos desde IPA dicen que el 87% de los directivos de las empresas afirman que esto no va a mejorar. Hasta octubre, al menos, no hay nada que diga que esto mejore, y va a empeorar. Nosotros tenemos un análisis hecho en el que dijimos —esto lo dijimos hace dos meses atrás— que para fin de año estimábamos que la Argentina iba a perder entre 500 y 600 mil puestos de empleo, siempre partiendo desde diciembre de 2023.

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Y bueno, estamos en 448 mil, según la SRT. Quiere decir que esto aumenta permanentemente y no hay nada que realmente pueda mejorar la situación, más que nada para los trabajadores. A los trabajadores cada vez los escuchamos diariamente: se endeudan más. Ya realmente la situación es crítica en el sector de los trabajadores porque ya no tienen poder de compra. Y el problema de la venta que tenemos todos, más en el sector de consumo masivo, que viene cayendo, muestra claramente lo que está pasando en el sector de los trabajadores. Es decir, la morosidad aumenta. En algunas provincias nosotros hemos tomado datos del Banco Central: por ejemplo, en la provincia de San Juan, en algunos sectores la morosidad va del 20 al 27%. Y ojo, San Juan es una provincia con un gran potencial en cuanto a desarrollo y crecimiento en el sector minería. Pero bueno, hay un sector de la sociedad que todavía no ha podido ver ese beneficio que le puede dar la minería en cuanto a trabajo y la situación es grave.

Clarísimo.

Así ocurre en muchas provincias.

Daniel Rosato, lamento que en el día posterior al Día de la Industria este sea nuestro reportaje, pero lo teníamos que hacer. Espero que el año próximo podamos hacerlo en otro contexto, aunque entiendo que no va a ser muy probable.

Sí, exactamente. Tenemos que ser escuchados, nada más, y comprender que la única manera de salir es a través del trabajo y la producción de las pymes. Esa es la gran discusión.

Bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Le agradecemos mucho, le mandamos un abrazo.

A ustedes, muchas gracias.

MEG