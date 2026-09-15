Malvinas: en RDE explicaron que el giro de Milei busca recuperar votos y mostrarse más nacionalista

El Gobierno de Javier Milei modificó su discurso sobre Malvinas y comenzó a otorgarle un lugar mucho más importante a la cuestión de la soberanía. Según explicó Franco Lindner, periodista político de la revista Noticias, detrás del cambio aparecen encuestas que detectaron un sentimiento nacionalista significativo y un creciente desencanto entre sectores que habían acompañado a La Libertad Avanza.

Lindner recordó que Milei había expresado anteriormente su admiración por Margaret Thatcher y había realizado declaraciones vinculadas con la voluntad de los habitantes de las islas. Sin embargo, sostuvo que el escenario comenzó a modificarse después de que en un partido entre Argentina e Inglaterra apareciera una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

El giro político del gobierno con el tema Malvinas

Para Lindner, aquella escena expuso un sentimiento que el Gobierno comenzó a observar con mayor atención. “Le dio una bandera nueva, contradictoria con lo que era el discurso de Milei”, sostuvo en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. El periodista señaló que diferentes estudios de opinión mostraban además una demanda vinculada con soberanía y defensa nacional. Mencionó una encuesta realizada en Córdoba según la cual el 66% consideraba ausentes de la gestión los conceptos de soberanía nacional y defensa de la patria.

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También sostuvo que los relevamientos mostraban un deterioro de la imagen presidencial. “Los encuestadores le estaban explicando que lo que molestaba era el estilo, por más que muchos coincidían con las políticas económicas del Gobierno”, explicó.

Los “ni-ni” y el voto desencantado

Otro elemento central, según Lindner, es la aparición de un segmento de votantes que no quiere acompañar nuevamente a Milei, pero tampoco regresar al peronismo.

“Es un voto que sigue siendo antiperonista pero que está desencantado con Milei”, señaló al referirse a un grupo que algunos encuestadores estiman en torno al 25% del electorado.

Para el periodista, la estrategia oficial intenta reconstruir el vínculo con ese sector mediante un discurso menos confrontativo y con mayor presencia de símbolos nacionales.

El regreso de Santiago Caputo

Dentro de ese proceso, Lindner ubicó el retorno de Santiago Caputo a un lugar central dentro del dispositivo político del Gobierno.

El asesor había perdido influencia en algunas áreas, particularmente en comunicación, donde ganó espacio Santiago Oría. Pero, según Lindner, el cambio de estrategia alrededor de Malvinas volvió a colocarlo en un lugar relevante.

“Volvió a entrar en escena Santiago Caputo con el tema Malvinas, pisando fuerte”, afirmó. Según su análisis, Caputo logró convencer a Karina Milei de que la cuestión podía servir para reconstruir parte de la imagen presidencial.

Lindner vinculó ese movimiento con otras señales recientes del Presidente. “Se está tratando de mostrar más amable en el fondo”, sostuvo al mencionar también el cambio de tono hacia sectores que anteriormente habían sido blanco de críticas.

Las sanciones y la preocupación empresaria

El periodista también se refirió a las posibles consecuencias económicas del endurecimiento del discurso sobre Malvinas, especialmente en actividades como la pesca y los hidrocarburos.

“Las sanciones de Milei preocupan mucho a socios estratégicos de Milei en el empresariado argentino”, aseguró.

Según Lindner, algunas compañías argentinas mantienen vínculos comerciales con actividades desarrolladas en torno a las islas, por lo que un endurecimiento de las medidas podría generar tensiones no solamente con el Reino Unido, sino también dentro del propio entramado empresario cercano al Gobierno.