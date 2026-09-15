RDC: El primer ministro de Singapur cobra más que seis mandatarios juntos

El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, recibió un aumento salarial del 64% y pasó a percibir una remuneración anual equivalente a aproximadamente US$2,85 millones, según explicó el periodista Jorge Elías.

En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Elías destacó la magnitud del incremento y comparó el sueldo del jefe de Gobierno singapurense con el de otros mandatarios. “Ha recibido un 64% de aumento”, señaló.

De 2,2 millones a 3,6 millones de dólares singapurenses

De acuerdo con los datos presentados durante la conversación, Wong pasó de recibir 2,2 millones de dólares de Singapur a 3,6 millones de la moneda local. Convertido a dólares estadounidenses, el nuevo ingreso equivale a cerca de US$2,85 millones por año. La cifra coloca al primer ministro muy por encima de las remuneraciones percibidas por numerosos dirigentes de las principales economías desarrolladas.

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Elías recordó que los salarios de altos funcionarios en Singapur históricamente se mantuvieron por encima de los niveles habituales en otros países. “Siempre Singapur ha estado por encima de la media”, explicó.

“Gana más que todos estos juntos”

El periodista comparó el nuevo salario con el de los mandatarios de Estados Unidos, Suiza, Australia, Canadá, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Según la comparación presentada, la suma de las remuneraciones de los seis jefes de Estado o de Gobierno continúa siendo inferior a lo que recibe Wong individualmente. “Este hombre, Lawrence Wong, gana más que todos estos juntos”, destacó Elías.

Entre los dirigentes incluidos en la comparación se encuentra Donald Trump, presidente de Estados Unidos, junto con los máximos representantes políticos de las otras cinco naciones mencionadas.

La particular política salarial de Singapur

Los elevados salarios de los altos funcionarios públicos constituyen desde hace años una característica particular del sistema político de Singapur. La lógica detrás de esa política ha estado vinculada a la intención de atraer y retener dirigentes y funcionarios altamente calificados, ofreciendo remuneraciones competitivas respecto del sector privado.

En el caso de Wong, el salto del 64% volvió a llamar la atención por la dimensión final de la cifra, incluso dentro de un país acostumbrado a pagar salarios elevados en los principales cargos gubernamentales.

Elías cerró el análisis con una observación irónica sobre la situación económica futura del dirigente: “Supongo que no tendrá problemas económicos una vez que deje el cargo Lawrence Wong”.