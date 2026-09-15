Dólar: economistas anticipan en RDEco una cotización de $1.700 y advierten sobre una posible corrección

El economista y docente de la UBA Federico Glustein advirtió que el tipo de cambio se encuentra apreciado y consideró razonable esperar una cotización más elevada hacia el cierre del año.

“El dólar está apreciado, no hay que dibujarla”, afirmó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Según explicó, el mercado proyecta actualmente un dólar oficial cercano a los $1.650 para fin de año.

El turismo podría demandar US$3.000 millones

Glustein señaló que durante los últimos meses del año puede aumentar la presión cambiaria por el incremento del turismo emisivo, especialmente por los viajes de vacaciones a Brasil.

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Consultado sobre si ese movimiento minorista puede terminar impactando también sobre el mercado mayorista, fue contundente: “Va a terminar impactando porque es una demanda de 3.000 millones de dólares”.

El economista sostuvo que la presión podría hacerse más visible cuando los trabajadores cobren el aguinaldo y una parte de esos ingresos termine destinada a viajes, ahorro o compra de divisas. “La dolarización de carteras ya se empieza a dar”, afirmó.

Un CCL por encima de $1.700

Durante el intercambio, Santiago Llull preguntó si la proyección de $1.650 para el dólar oficial contemplaba una brecha cambiaria. Glustein confirmó que sí y anticipó: “Yo creo que vamos a tener un contado con liqui por encima de los 1.700 fin de año”.

En tanto, Leonardo Anzalone, director de la consultora CEPEC, coincidió con esa estimación y señaló que su escenario también contempla un contado con liquidación ligeramente superior a los $1.700 hacia diciembre.

El riesgo de una corrida

El conductor Fernando Meaños planteó entonces si la corrección del tipo de cambio podría realizarse de manera gradual o si existe el riesgo de un salto abrupto provocado por las expectativas. Anzalone respondió: “Una corrida no es algo demasiado elaborado”. Y agregó: “Son dos, tres tipos que se hablaron por teléfono, nos dicen ‘che, esto no nos gusta’, y van a buscar un precio más arriba”.

El economista utilizó como referencia la película Margin Call para explicar cómo ciertas decisiones tomadas por pocos actores pueden acelerar movimientos de mercado.

El agro y las revisiones del FMI

Para Anzalone, uno de los factores decisivos será el nivel de liquidación del sector agropecuario durante los próximos meses, especialmente con la llegada de la cosecha fina entre la segunda mitad de noviembre y diciembre.

También coincidió con Glustein en el diagnóstico cambiario. “El dólar luce atrasado”, sostuvo, y agregó que el tipo de cambio real multilateral se encuentra “bastante por abajo”.

Finalmente, advirtió sobre otro posible foco de volatilidad: las próximas revisiones del Fondo Monetario Internacional. Según su análisis, los mayores movimientos cambiarios suelen producirse cerca de esas instancias, por lo que consideró importante conocer la fecha de la próxima evaluación del organismo.