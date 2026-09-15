Anzalone, economista y director de CEPEC, en RDEco : “Esta economía sin cepo, con este flujo de dólares, me da miedo”

Leonardo Anzalone, director de la consultora Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), valoró la decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar con una flexibilización del cepo cambiario antes de las elecciones de 2025, pero advirtió que eliminar completamente las restricciones en las condiciones actuales podría resultar riesgoso.

“Ahí el Gobierno fue muy, muy valiente”, sostuvo Anzalone en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Sin embargo, inmediatamente marcó un límite: “Yo soy de los que creen que esta economía, por lo menos con este flujo de dólares, no funciona sin cepo. A mí esta economía sin cepo, con este flujo de dólares, me da miedo”.

El flujo de dólares como condición para levantar el cepo

Para Anzalone, la posibilidad de liberar todavía más el mercado cambiario dependerá directamente de la capacidad de Argentina para generar una mayor cantidad de divisas. En ese punto puso el foco sobre Vaca Muerta y el crecimiento del sector energético. “Si vos tenés un flujo de dólares mucho mayor por la energía, bueno, es otra cosa”, explicó.

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El economista advirtió que, sin ese aumento de la oferta de divisas, una mayor demanda podría volver a generar tensiones. Entre los factores mencionó incluso los períodos de vacaciones, cuando aumenta la salida de dólares vinculada con el turismo.

Glustein advirtió por una mayor demanda de importaciones

Federico Glustein, economista y docente de la UBA, coincidió con parte del diagnóstico y destacó la utilización de los BOPREAL para resolver deudas comerciales acumuladas por empresas.

Sin embargo, planteó que el problema podría reaparecer si el Gobierno intenta acelerar la economía antes de una elección. “El problema va a ser cuando el Gobierno quiera ir a las elecciones y quiera aumentar el ritmo de la actividad económica”, sostuvo. Y advirtió: “Vamos a tener una presión por importaciones, porque desarmaste parte del entramado productivo que va a empezar a pegar en el fleje del tipo de cambio”.

Las inversiones y la posibilidad de girar dividendos

Durante el intercambio, Santiago Llull planteó las dificultades que puede encontrar un inversor extranjero frente a una economía que todavía mantiene restricciones cambiarias.

Anzalone respondió que la situación es diferente para quienes realizan nuevas inversiones. “Las nuevas empresas sí pueden girar dividendos. Las nuevas empresas sí pueden girar dividendos. Si sos del RIGI, mucho más fácil todavía”, afirmó.

Llull, sin embargo, insistió en que la existencia de controles sigue constituyendo una contradicción para una economía que busca presentarse como un mercado libre.

“Los planes de estabilización son de mucho tiempo”

Anzalone sostuvo que el levantamiento de restricciones debe analizarse dentro de un proceso más amplio de estabilización y reconstrucción de confianza. “Los planes de estabilización son de mucho tiempo. En ese tiempo lo que hay que hacer es ganar confianza”, explicó.

El economista también defendió la estrategia oficial sobre el dólar durante el primer semestre de 2026. “Yo considero que si este Gobierno no hubiese actuado como actuó con el dólar, hoy el dólar estaría $1.200 pesos, no $1.500”, afirmó. En su análisis, destacó el ingreso de divisas del agro, pero también el creciente aporte de Vaca Muerta, la energía y la minería, además de las compras realizadas por el Banco Central.

Consultado finalmente sobre cómo ubicar la parte del cepo que todavía continúa vigente dentro del balance de la política económica, Anzalone evitó clasificarla simplemente como un acierto o un error: “Yo lo pongo en el medio. Es un mal necesario, hoy”.