miércoles 16 de septiembre de 2026
ECONOMIA
Haberes

ANSES continúa con el esquema de pagos del miércoles 16 de septiembre: la grilla de cobro según el DNI

La ANSES efectúa la acreditación de haberes este miércoles 16 de septiembre para jubilados con haber mínimo, AUH y asignación por embarazo según la terminación del DNI.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene la ejecución del calendario de pagos correspondiente al mes de septiembre para los titulares de las diferentes prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones dentro del territorio nacional. Los desembolsos se acreditan en las cuentas bancarias asignadas a cada titular, siguiendo el orden fijado por la terminación del Documento Nacional de Identidad.

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del sistema previsional público que perciben un haber mínimo acceden al cobro de sus montos mensuales según el esquema fijado por el organismo estatal.

- Miércoles 16 de septiembre: DNI terminados en 6

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias alcanzadas por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares perciben la liquidación de sus fondos en la fecha asignada por la administración.

- Miércoles 16 de septiembre: DNI terminados en 6

Anses

Asignación por Prenatal y Maternidad

Las titulares de la Asignación por Prenatal y de la Asignación por Maternidad tienen sus acreditaciones correspondientes a esta semana según la terminación de su documento.

- Miércoles 16 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias del programa de la Asignación por Embarazo para Protección Social avanzan con la percepción de sus importes acreditados en cuenta.

- Miércoles 16 de septiembre: DNI terminados en 6

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Asignaciones de Pago Único

Las personas que cobran las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción disponen de los montos correspondientes habilitados en sus cajas de ahorro.

- Miércoles 16 de septiembre: DNI todas las terminaciones

Anses

Becas Progresar

Los estudiantes inscriptos en las distintas líneas de las Becas Progresar reciben la acreditación del estímulo económico gestionado a través de la administración previsional.

- Miércoles 16 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas perciben sus haberes de manera unificada sin importar la terminación del documento.

- Miércoles 16 de septiembre: DNI todas las terminaciones

GZ / lr

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