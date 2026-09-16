La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene la ejecución del calendario de pagos correspondiente al mes de septiembre para los titulares de las diferentes prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones dentro del territorio nacional. Los desembolsos se acreditan en las cuentas bancarias asignadas a cada titular, siguiendo el orden fijado por la terminación del Documento Nacional de Identidad.
Jubilados ANSES: cuánto cobrarán en octubre con el aumento y qué pasa con el bono
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Los jubilados y pensionados del sistema previsional público que perciben un haber mínimo acceden al cobro de sus montos mensuales según el esquema fijado por el organismo estatal.
- Miércoles 16 de septiembre: DNI terminados en 6
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Las familias alcanzadas por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares perciben la liquidación de sus fondos en la fecha asignada por la administración.
- Miércoles 16 de septiembre: DNI terminados en 6
Asignación por Prenatal y Maternidad
Las titulares de la Asignación por Prenatal y de la Asignación por Maternidad tienen sus acreditaciones correspondientes a esta semana según la terminación de su documento.
- Miércoles 16 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7
Asignación por Embarazo
Las beneficiarias del programa de la Asignación por Embarazo para Protección Social avanzan con la percepción de sus importes acreditados en cuenta.
- Miércoles 16 de septiembre: DNI terminados en 6
Cuánto aumentarán jubilaciones, pensiones y AUH de ANSES tras el dato de inflación de agosto
Asignaciones de Pago Único
Las personas que cobran las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción disponen de los montos correspondientes habilitados en sus cajas de ahorro.
- Miércoles 16 de septiembre: DNI todas las terminaciones
Becas Progresar
Los estudiantes inscriptos en las distintas líneas de las Becas Progresar reciben la acreditación del estímulo económico gestionado a través de la administración previsional.
- Miércoles 16 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5
Gestiones en ANSES: cuáles son los trámites que podés hacer en forma digital y cuándo sacar turno
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de las Asignaciones Familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas perciben sus haberes de manera unificada sin importar la terminación del documento.
- Miércoles 16 de septiembre: DNI todas las terminaciones
GZ / lr