Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima y los pensionados ANSES en octubre, tras el dato de inflación de agosto

Los jubilados y pensionados de ANSES ya cobran en septiembre sus haberes con el aumento correspondiente a la movilidad previsional, mientras el último dato de inflación informado por el INDEC permitió conocer cuál será la actualización que llegará en octubre.

En septiembre, las jubilaciones y pensiones aumentaron 2,11%, en línea con la inflación de julio. Así, la jubilación mínima quedó en $428.633,20. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran los haberes más bajos, por lo que el ingreso total alcanza los $498.633,20.

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La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica este mes en $342.906,55 y, con el bono completo, llega a $412.906,55. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez ascienden a $300.043,23 y alcanzan los $370.043,23 con el refuerzo.

Las madres de siete hijos que cobran una Pensión No Contributiva reciben un haber equivalente a la jubilación mínima y también acceden al bono, por lo que perciben $498.633,20 durante septiembre.

El bono sigue congelado en $70.000

El aumento de septiembre alcanza a todos los haberes previsionales porque forma parte del mecanismo de movilidad mensual. Distinta es la situación del bono extraordinario de $70.000, que depende de una decisión específica del Gobierno.

El refuerzo se paga en forma completa a quienes cobran la mínima y a determinados beneficiarios de pensiones. Para quienes tienen un haber superior, pero inferior al límite fijado para acceder al refuerzo, el bono se abona de manera proporcional hasta completar ese monto.

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El congelamiento del bono implica que, aunque el haber previsional se actualiza mensualmente por inflación, el ingreso total de quienes cobran la mínima aumenta a un ritmo menor, porque una parte de lo que reciben permanece sin cambios.

Qué cambia después del dato de inflación de agosto

El INDEC informó que la inflación de agosto fue del 1,7% mensual, con una variación acumulada de 21,3% en los primeros ocho meses del año y de 33,5% interanual.

Ese dato no modifica los haberes que se cobran en septiembre. Por el mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación de dos meses atrás, el IPC de agosto determinará el incremento que jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones recibirán en octubre.

De esta manera, mientras en septiembre continúa vigente el aumento calculado a partir del IPC de julio, la nueva inflación ya deja encaminada una suba cercana al 1,7% para el próximo mes.

Cuánto podrían cobrar los jubilados en octubre

Con la actualización derivada de la inflación de agosto, el haber mínimo se ubicará en torno a los $435.900 en octubre. Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total de los jubilados de la mínima superará los $505.000.

También subirán la PUAM, las Pensiones No Contributivas y las asignaciones que paga ANSES, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La continuidad del bono, sin embargo, tiene una lógica diferente de la movilidad: el aumento de los haberes es automático, mientras que el refuerzo debe ser confirmado por el Poder Ejecutivo para cada período.

Así, septiembre queda atravesado por dos datos: los jubilados de la mínima están cobrando $498.633,20 con bono incluido, mientras que la inflación de agosto ya definió la actualización que comenzará a aplicarse desde octubre.

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