Por causa del fenómeno El Niño, cerraron nuevamente la Garganta del Diablo en el Parque Nacional Iguazú: cuánto tiempo permanecerá así

El Niño ya tuvo consecuencias en Misiones. Este fenómeno climático hizo que el Parque Nacional Iguazú decidiera cerrar, de manera temporal, el paso de La Garganta del Diablo por reformas edilicias para darle más seguridad a quienes visitan el lugar.

Garganta del Diablo

Clarín informó que este paso permanecerá cerrado por lo menos 40 días, durante los cuales se quitarán las pasarelas y las llevarán a tierra firme con el fin de evitar que sean destruidas por la crecida del río Iguazú. Lo único que quedará serán los pilotes de cemento sobre el lecho del río.

Esta medida fue consensuada entre Parques Nacionales y la compañía concesionaria del servicio, Iguazú Argentina, luego que organismos brasileños que se encargan de controlar el comportamiento hidrográfico de esta zona les hicieran llegar una serie de advertencias.

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Según Clarín, las autoridades explicaron que se trata de un cierre preventivo para proteger a los visitantes y que es el único paso inhabilitado porque el resto de los circuitos del Área Cataratas seguirán habilitados.

La solicitud del cambio de las pasarelas surgió de la compañía Iguazú Argentina y fue presentada a la Administración de Parques Nacionales. Su argumento es que tanto los pronósticos como los análisis técnicos anticipan crecidas extraordinarias del río Iguazú por las intensas lluvias que caerían en septiembre y octubre, especialmente en la zona sur de Brasil, lo que afectaría, de manera considerable, el caudal de río la zona de las cataratas.

Parque Nacional Iguazú

El cierre de la Garganta del Diablo en julio

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el circuito Garganta del Diablo fue cerrado de manera preventiva a finales de julio de este año por el fuerte incremento del caudal del río Iguazú.

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En esa ocasión, aunque el acceso a la Garganta del Diablo permaneció cerrado, el resto del Parque Nacional Iguazú siguió abierto al público y los visitantes pudieron recorrer el Circuito Superior, el Circuito Inferior, el Sendero Verde, el Sendero Macuco y el espacio Territorio Yaguareté, entre otros sectores.