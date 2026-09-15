La represa binacional Itaipú abrió sus compuertas tras las abundantes lluvias registradas producto de El Niño

La represa binacional Itaipú inició la apertura gradual de sus compuertas el último domingo 13 de septiembre y se mantendrán abiertas durante un período de diez días. La medida ejecutada por el equipo técnico del complejo hidroeléctrico compartido entre Paraguay y Brasil, responde a las abundantes lluvias registradas en las cuencas superiores del río Paraná, un fenómeno meteorológico directamente intensificado por El Niño en América del Sur.

Desde la gestión técnica de la represa, el control riguroso del caudal es prioritario para optimizar la producción de energía limpia y coordinar la navegación fluvial.

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El superintendente de Operaciones de Itaipú, Silver Guerrero, explicó: “Llegamos a la capacidad máxima de almacenamiento, por lo que tuvimos que abrir el vertedero para evacuar el exceso de agua que no podía ser procesada por las unidades generadoras”.

Represa binacional Itaipú

La maniobra busca regular el caudal del embalse, sin comprometer la seguridad estructural de la central ni generar impactos aguas abajo en las poblaciones ribereñas de Argentina, Paraguay y Brasil.

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Durante las últimas semanas, las continuas lluvias sobre el estado de Paraná en Brasil y el oriente paraguayo incrementaron significativamente el flujo hídrico que llega al embalse. El vertido de agua excedente resulta indispensable cuando la capacidad de almacenamiento alcanza sus niveles operativos máximos y la generación energética se encuentra a pleno rendimiento.

En relación con ello, Silver Guerrero, sostuvo que “el monitoreo constante de las cuencas nos permite anticipar estos eventos y tomar decisiones operativas que garantizan la seguridad de la infraestructura y atenúan los efectos de las crecidas aguas abajo”.

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La apertura de compuertas de la represa binacional Itaipú no solo representa una postal impactante para el turismo en la zona de la Triple Frontera, sino que exige una estrecha coordinación con las autoridades de Yacyretá y la Comisión Mixta del Río Paraná para coordinar las descargas y evitar desbordes en ciudades vulnerables como Ciudad del Este, Encarnación y las provincias del litoral argentino.

Represa binacional Itaipú

La situación adquiere particular relevancia para el noreste argentino debido a que el agua vertida en Itaipú se incorpora al río Paraná y continúa su recorrido hacia el sur. Sin embargo, la apertura del vertedero no implica por sí misma una crecida extraordinaria en Misiones o Corrientes: la evolución del nivel del río dependerá también del caudal que ya transporta el Paraná, de los aportes de sus afluentes y de las lluvias que continúen produciéndose en toda la cuenca.

El vertedero de la central hidroeléctrica, diseñado para evacuar grandes volúmenes de agua sin pasar por las turbinas, descarga miles de metros cúbicos por segundo hacia el lecho principal del río Paraná.

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Especialistas estiman que la influencia de El Niño continuará marcando el régimen de precipitaciones en la región durante los próximos meses, manteniendo elevados los niveles del río Paraná y requiriendo un seguimiento técnico permanente por parte de los operadores hidroeléctricos.

PM / EM