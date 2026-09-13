Antes de la llegada del Niño, el Gobierno mantiene timbeados $ 290 mil millones para obras hídricas

La ONU advirtió sobre las “proporciones gigantescas” del fenómeno de El Niño, que afectará a todo el mundo en diversos grados. Muchos países hace tiempo que se preparan para su impacto, pero en Argentina la situación es la contraria. En cada compra de nafta, el Gobierno recauda un tributo que va en parte al arreglo de rutas que, como reveló PERFIL, $ 1,4 billones se mantienen en las arcas del Estado para maquillar el superávit fiscal. Otra porción del impuesto a los combustibles líquidos, el 4,31%, se debe destinar al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. Sin embargo, sólo utilizó uno de cada tres pesos para el fin que tiene asignado.

Entre 2024 y mayo de 2026, el fideicomiso de obras para prevenir inundaciones recaudó $ 375.400 millones, pero sólo ejecutó $ 116.000 millones. A junio de este año, tiene “timbeados” $ 290 mil millones en inversiones en deuda del Tesoro nacional y $ 49 mil millones en depósitos, de acuerdo a los datos oficiales.

El Fideicomiso de Infraestructura Hídrica fue creado por decreto en 2001 y ratificado por ley en 2006. Según la normativa vigente, no debería constituirse como recurso presupuestario ni como inversión financiera.

“El Gobierno Nacional no sólo pone trabas para desarrollar obras estratégicas para el desarrollo de la Provincia y la gestión del riesgo climático, tampoco realiza mantenimientos y mucho menos destina recursos para obras hídricas, hidráulicas, sanitarias y viales”, criticaron desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. “Discriminan a Buenos Aires para la ejecución de obras estratégicas. La Provincia se encuentra en una situación de dificultad y asfixia de Nación que obstaculiza el acceso al financiamiento necesario para ejecutar obras clave del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático”, sumaron.

Además de esto, algunos créditos internacionales que se consiguieron durante la gestión anterior para obra pública crítica de prevención de inundaciones no fueron utilizados, sino desviados al plan de sostenibilidad fiscal. Es decir, a acomodar la deuda. Tal es el caso del Proyecto Infraestructura Resiliente al Clima para la Gestión del Riesgo de Inundaciones Urbanas (BIRF 9516-AR), aprobado en agosto de 2023 con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y “servido en bandeja” a la administración libertaria para su ejecución.

Hace un año, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, criticó que el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron sin utilizar un préstamo del Banco Mundial que él gestionó en 2023 y que estaba destinado a dar respuesta a situaciones como la catástrofe climática que sufrió Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025. “Si no lo van a usar, por favor, transfiéranlo a la Provincia que nosotros vamos a sumar ese dinero (US$ 200 millones) a los más de $ 200.000 millones que ya estamos invirtiendo, por decisión del gobernador Axel Kicillof. No ejecutar los préstamos internacionales destinados a obras no solo implica incurrir en pagos adicionales de intereses y sanciones, sino que también puede comprometer la imagen y la credibilidad del país ante los organismos multilaterales de crédito”, había transmitido Katopodis por redes sociales en 2025.

Otro ejemplo claro de no utilización del Fondo Hídrico fue el año y medio que se perdió de dragado en la etapa dos del tramo IV del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado. Nación lo paralizó y recién hace unos meses volvieron a arrancar tímidamente los trabajos, que estaban previstos que se terminaran a fines de 2024. Esto retrasó el arranque del tramo V, que le corresponde a Buenos Aires. Se trata de la obra hidráulica más emblemática de la Provincia, ya que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en los territorios aledaños, que abarcan a 59 municipios y alcanzan a una población de más de 1,5 millones de habitantes.

Se esperan inundaciones y crecidas de los grandes ríos en todo el país Especialistas advierten por la evolución del fenómeno El Niño, que podría extenderse hasta febrero de 2027 y generar múltiples consecuencias para diferentes regiones. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que los efectos del fenómeno podrían dejar hasta 16 millones de personas en América Latina en situación de inseguridad alimentaria.

Recientemente, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipó que El Niño continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y podría alcanzar una intensidad “muy fuerte” mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima un 100% de probabilidad de continuidad durante la primavera.

Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, anticipó a Noticias Argentinas que “habrá mayores precipitaciones y un mayor riesgo de crecidas de los grandes ríos Paraná, Uruguay, Paraguay e Iguazú”. “En condiciones más húmedas, como ocurre en nuestro caso con el fenómeno El Niño, también tenemos riesgo de inundaciones y de crecidas de los grandes ríos”.