El nuevo mapa de El Nazareno: tres aperturas en carpeta y el traslado de su producción a Córdoba

El Nazareno prepara una nueva etapa de expansión con foco en Córdoba Capital. La empresa familiar, que lleva 40 años en el mercado de la panadería y los alfajores artesanales, proyecta tres nuevas aperturas entre 2027 y 2028 y avanza, en paralelo, con la ampliación de su local de General Paz y la construcción de una nueva estructura productiva.

La hoja de ruta de El Nazareno incluye locales en La Cañada, Nueva Córdoba y el histórico Castillo de San Possidonio en Villa Allende. Todos los nuevos establecimientos incorporarán cafetería, un formato que la compañía busca convertir en uno de los principales motores de su crecimiento. Actualmente, El Nazareno cuenta con 13 puntos de venta y más de 200 empleados.

La expansión tendrá una característica particular: la empresa no busca replicar un mismo modelo de sucursal. Arquitectura, diseño y experiencia serán diferentes en cada ubicación, una estrategia vinculada al trabajo de Romeo Grisoni, hijo de Arturo y responsable de aportar una nueva mirada creativa al negocio.

Tres aperturas y una ampliación

La primera apertura está prevista para marzo de 2027, durante Semana Santa, en La Cañada. Será un espacio con capacidad aproximada para 20 personas y servicio de cafetería. El proyecto tendrá un diseño inspirado en el universo de Gaudí y estará desarrollado por Romeo Grisoni.

El segundo desembarco será en Nueva Córdoba (sobre Av. Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo), hacia finales de 2027. Con capacidad para unas 60 personas, el local tendrá una propuesta de cafetería integrada y será uno de los establecimientos de mayor relevancia dentro del nuevo esquema.

Para 2028 quedará uno de los proyectos más ambiciosos: la recuperación del Castillo de San Possidionio. El espacio tendrá capacidad para unas 100 personas y buscará combinar la propuesta gastronómica de El Nazareno con el valor patrimonial del inmueble.

A estas aperturas se suma la finalización de la ampliación del local de Galería General Paz, con capacidad para 100 personas.

Crecer sin franquicias

A diferencia de otras marcas gastronómicas que utilizan franquicias para acelerar su expansión, El Nazareno mantiene un modelo de gestión propio. Los locales son administrados directamente por la familia, una decisión que busca preservar el control sobre la calidad del producto y la experiencia del consumidor.

“Para nosotros cada negocio es como si fuera una obra de arte… no se pueden hacer dos cuadros iguales porque le sacás valor a lo que estás haciendo”, explica Arturo Grisoni.

Romeo Grisoni aparece además como una pieza central en la continuidad del negocio familiar. Su participación combina el conocimiento de la empresa con una mirada vinculada al arte y el diseño, buscando renovar la identidad sin abandonar la historia de cuatro décadas.

El crecimiento de los puntos de venta también obliga a modificar la estructura productiva. El Nazareno está construyendo una nueva “cuadra de producción” en la planta alta de la Galería General Paz, con el objetivo de trasladar a Córdoba Capital parte de la elaboración diaria.

La nueva infraestructura permitirá reducir los tiempos de distribución y acercar la producción a los puntos de venta. Uno de los objetivos es poder hornear productos hasta más tarde y mejorar así la frescura con la que llegan a los locales.

La estructura de Traslasierra continuará concentrada principalmente en productos empaquetados y de mayor duración, como alfajores y chocolates, mientras Córdoba ganará protagonismo en la producción diaria.

Cafeterías y café de especialidad

La cafetería es otro de los ejes de la nueva etapa. Actualmente, tres de los 13 locales cuentan con este servicio, pero todas las próximas aperturas lo incorporarán.

La compañía trabaja además en un proyecto para desarrollar un café de especialidad con tostado propio, con el objetivo de elevar el estándar de sus cafeterías y sumar un producto con identidad propia.

Según la empresa, el desempeño de las cafeterías actuales está vinculado con la calidad del grano y la formación de los baristas. El desarrollo del tostado propio busca profundizar esa propuesta.

Con 40 años de trayectoria, más de 200 empleados y 13 puntos de venta, El Nazareno encara una etapa que combina expansión comercial, inversión productiva e innovación.