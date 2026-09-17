Almas limpias de derecha extrema

Planes B

Desde que el Círculo Rojo le picó el boleto, el Gobierno de Consultores está para la cochería.

“Aún” lo preside Javier Milei, el Tertuliano (el “aún” es significativamente importante).

Con explicable ansiedad, se habilitan candidaturas confiables que funcionan como planes B.

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Se anotan relativos outsiders inapelablemente consagrados en sus ámbitos específicos. Verdaderos triunfadores que extrañamente prefieren saltar hacia la política.

Jorge Brito, Jorgito el Banquero, o el comunicador Daniel Hadad, el Fenicio, que mantiene la astucia omnipotente del hambre, con el agregado de la inteligencia o la modernidad.

O el economista canyengue Carlos Melconián, Armenio de Valentín Alsina que explica la catástrofe financiera con electrizante sentido del humor.

Aparte, está también Hernán Lacunza, Galán Italiano, al que no se lo toma todavía con la solemnidad del rigor que merecen sus antecedentes.

El CV de Lacunza es firme y claro. Aunque no fue el peor ministro hasta aquí se lo percibe apenas como una chicana expresa de Mauricio, el Ángel Exterminador, hacia los Milei.

Hallazgo conceptual del Ángel, para el Círculo Rojo resulta estrictamente lamentable que la alternativa más sólida a los arrebatos del Tertuliano sea el maleficio del peronismo.

Para el Ángel es un desastroso retroceso.

La legitimación del penúltimo fracaso de Alberto, el Poeta Impopular (y de la Doctora) con el naufragio del gobierno transformador del Tertuliano que lo sucedió para no transformar, en definitiva, nada.

La administración libertaria se caracteriza por el amateurismo inocente de la improvisación. Es explícitamente peor que la medianía del gobierno de Alberto. Pero si continúa la extendida cuesta abajo de Milei con los deplorables alaridos complementarios con las riendas autoritarias del poder, Alberto podría pronto ser equiparado con Sarmiento Inmortal, Padre del Aula, o al menos con Carlos Pellegrini, sin necesidad de menoscabar a Perón.

Relativos Outsiders

Mientras Brito dialoga con los gobernadores del norte que conoce de memoria, Hadad aprovecha para consagrarse como estrella imbatible de Instagram y sin utilizar la prepotencia del cañón de Infobae.

Con menos cantidad de efectivo crocante, pero con la frescura amena del pragmatismo superior, Melconián propone medicinas artesanales por los intensos suburbios de la Provincia del Pecado como Ezeiza, o donde lo inviten a exponer y de ser posible le paguen.

De los tres relativos outsiders -sin contar aún a Lacunza, ni a Federico González, el Consultor- solo Jorgito el Banquero considera la posibilidad de presentarse en las PASO, entre la manada de pretendientes del peronismo recuperado.

Para competir, en todo caso, con Axel, el Gótico, repentinamente detestado por la Doctora que lo inventó como gobernador. Tuvo la osadía de instalar un transparente en la Provincia del Pecado.

Injustamente, ahora la Doctora cataloga a Axel de traidor.

Lo confirma ante los visitantes solidarios que la consolidan en la instancia de la prisionera domiciliaria, que se interpreta como consecuencia de la concepción recaudatoria del poder que tenía Néstor, el Furia.

Desde el segundo piso del departamento de San José al 1100, la Doctora sabe todo lo que ocurre en el interior de su granja política, mientras trata de estimular telefónicamente a Sergio Uñac, el Disruptivo Normal, antítesis cultural de Milei y para colmo de su misma edad.

O de influir sobre el poderoso servicial Gerardo Zamora, el Ambidiestro Pálido que superó, en Santiago del Estero, en manejo de poder, al caudillo Juárez, para que se lance de una vez por todas al menos como segundo del mismo Sergio, el Profesional, que “está siempre” con la bala en la recámara pero ya eligió a su vice, la compañera Natalia De la Sota, aunque prefiera ser presentado y reconocido como el “arquitecto de la unidad”.

Con la excepción digna de los cincuentones entusiastas de la Agencia de Colocaciones que conduce Máximo, En el Nombre del Hijo, nadie piensa que la referente prisionera pueda ser la candidata.

En realidad, a la prisionera le basta con instalar la reticencia a que su mejor producto, la creación superior, Axel, el transparente, envíe pronto mensajes como próximo presidente, desde las cadenas nacionales que, si es el discípulo perfecto, habrá aprendido a abusar.

La vicepresidencia descartable

Los planes de la señora Victoria Villarruel, la Cayetana (por Álvarez de Toledo), tampoco se confirman.

Desde la vicepresidencia la dama tranquilamente espera.

Con la experiencia del politólogo Mario Russo, el Pato (que logró introducirla en 2021 como diputada junto al Tertuliano que pagó mal).

En principio Victoria quiere saber si habrá PASO.

Tolera los agravios, los recortes, los pedidos de renuncias y las habituales faltas de respeto de la diputada Lilia Lemoine, Nicole Kidman.

También se acostumbró a dejar de ser institucionalmente invitada.

Asume la identidad marginal. Es la vicepresidenta descartable.

Tiene congelado la venganza del salario, y gestiona el senado sin disponer de ningún mango en carácter de representación.

Pero Cayetana se desplaza igual por las provincias.

Los gobernadores y los minigobernadores suelen recibirla con formal cordialidad, aunque a veces se reporten de inmediato ante su Majestad, la señora Karina, la Guantanamera que la desprecia y por lo tanto también la desprecia el Tertuliano, a través del arte espantosamente olímpico de ignorarla.

Final con los mellizos

Para persistir, el Fenómeno necesita la cancelación de las PASO que sirven siempre para ordenar a cuenta del Estado a los opositores, para desdicha de los oficialismos castigados. Pretende evitar el riesgo aritmético de las PASO de 2019 que anticiparon la derrota del desgastado Mauricio, que perdió con un correcto funcionario, Alberto, inventado como estadista por la Doctora con un inspirado tuit.

Experimento peronista que salió tan, pero tan mal, que la sociedad debió tirar por la cabeza con Milei. La fuerza del cascote.

Al cierre del despacho, infortunadamente, al “mejor gobierno de la historia” que se dedicó a despanzurrar la inflación y a “rescatar a veinte millones de argentinos de la pobreza” (y a cinco millones de la indigencia) “no le cierran los números”. A pesar de las admirables multiplicaciones energéticas del Peronista Originario Diego Santilli, El Bermellón, Ficha Limpia, más que Premier parece un vendedor domiciliario ejemplar. Dialoga con amplitud por celular, se aventura en extendidas visitas a los gobernadores de rosca floja para juntar votos, como Raúl Jalil, estilizado danzarín de Catamarca, o el querible paisano adelantado Osvaldo Jaldo, de Tucumán, o con el siempre previsible Gustavo Sáenz, de Salta, que supo ser postulante a la vicepresidencia para acompañar al Profesional en los veranos de Pinamar.

Para tormento del Peronista Originario, la problemática cancelatoria de las PASO prende menos que una vacuna antivariólica en el matambre. Tampoco prende la receta inmoral de partir en tres pedazos el peronismo.

El juego del poder es, en el fondo, demasiado simple. Probablemente sea un ajedrez precario.

El antiperonismo pretende quedarse a los alaridos hasta 2031 y mantiene el apoyo entusiasta del 30 por ciento de los sufragios duros.

El mellizo, el peronismo, tiene cautivo otro tanto.

Queda la tercera porción de la pizza demográfica, entre 30 y 40 puntos para repartir entre las expresiones esclarecidas de la izquierda paternalista y distintos otros niveles de marginalidad.

El peronismo discute liderazgo en el año par y se propone desalojar el alicaído Fenómeno Milei en las elecciones del año impar.

Significa confirmar que Milei es el propietario transitorio del antiperonismo más duro, y cree que de verdad carece de rivales de magnitud y entonces puede, numéricamente, quedarse.

Pero la evaluación objetivamente profunda indica que el Gobierno de Consultores está agotado. Aunque resulte reelecto en 2027 va a colapsar, irremediablemente, para que el Tertuliano pueda liberarse y cobrar sus conferencias por el mundo civilizado, para almas limpias de derecha extrema.