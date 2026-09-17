Uber Eats desembarca en la Zona Norte de Córdoba y proyecta su llegada a Villa Allende

Uber Eats amplía su radio de operación en Córdoba. A cinco meses de su desembarco en la ciudad, la plataforma abrió su cobertura hacia Zona Norte y ya cuenta con más de 700 comercios activos. El movimiento forma parte de un plan de expansión gradual que comenzó por el centro y Nueva Córdoba y que ahora apunta a sumar nuevos corredores gastronómicos y comerciales.

El anuncio se realizó el 16 de septiembre, durante el cuarto aniversario de La Mona MuseoBar, que se incorporó a Uber Eats como socio exclusivo para delivery. Para el restaurante, se trata además de la apertura de un canal que hasta ahora no formaba parte de su propuesta: la posibilidad de llevar su oferta gastronómica a los usuarios a través de la plataforma.

“Desde que llegamos a Córdoba buscamos construir nuestra presencia de una manera auténtica y cercana a los cordobeses. Haberlo hecho junto a La Mona fue una forma de reflejar esa identidad desde el primer día”, señaló Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats para Argentina.

Por su parte, Carli Jiménez, CEO de U Producciones, valoró: “Siempre buscamos mejorar nuestro servicio y brindar más opciones a nuestros clientes y este partnership sin duda acompaña esa visión”.

Más comercios y más cobertura

La estrategia de Uber Eats para Córdoba comenzó con una cobertura acotada, con el objetivo de ampliar progresivamente el área disponible a medida que aumentara la cantidad de comercios incorporados a la plataforma.

“Parte del plan original de lanzamiento era ir expandiendo las zonas de Córdoba cada vez con mayor cobertura, pero pensando siempre en la experiencia del usuario. Empezamos por el centro y Nueva Córdoba y a partir de ahí fuimos expandiendo gradualmente”, explicó Cappellini.

Actualmente, la compañía contabiliza más de 700 comercios activos en Córdoba, frente a los entre 200 y 300 establecimientos con los que había comenzado su operación. El crecimiento todavía deja margen para nuevas incorporaciones. La compañía cuenta con vendedores que recorren la ciudad para contactar restaurantes y comercios, mientras que los establecimientos interesados también pueden registrarse a través del sitio destinado a socios comerciales de Uber Eats.

Para la empresa, uno de los objetivos centrales es incorporar a la plataforma negocios que ya tienen reconocimiento en cada barrio. “Nuestra propuesta principalmente va a los comercios locales”, resumió Cappellini.

El próximo paso: Villa Allende

La expansión no terminaría en Zona Norte. Según anticipó el ejecutivo, Uber Eats tiene previsto desembarcar en Villa Allende en aproximadamente un mes, ampliando el área de cobertura hacia el corredor de Sierras Chicas.

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“Lo que queremos hacer en cada uno de los lugares que lanzamos es llevarle al usuario todos y cada uno de los comercios locales que ellos reconocen como de barrio, poder llevarles la tecnología y la información que necesitan para tomar mejores decisiones y que el usuario pueda verlos reflejados en la aplicación”, explicó Cappellini.

La expansión territorial también está acompañada por una estrategia de adaptación al mercado local. Para Uber Eats, Córdoba presenta características de consumo que la diferencian de otras ciudades donde opera la plataforma.

Según Cappellini, el lomito es actualmente el plato más vendido a través de Uber Eats en Córdoba. El dato también funciona como una muestra de cómo la plataforma busca construir su operación a partir de la oferta gastronómica existente en cada ciudad, en lugar de replicar un menú homogéneo.