Estaba borracho y se cruzó de carril a alta velocidad: habrá una marcha por las víctimas del choque fatal en Alta Gracia

La causa por el choque fatal ocurrido en el Camino de los Lecheros, en Alta Gracia, sumó un dato clave: la pericia ordenada por la Fiscalía confirmó que Carlos Javier Ríos, conductor de la camioneta que protagonizó el siniestro, circulaba con 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre. La cifra ratificó las sospechas que la familia de una de las víctimas fatales había manifestado desde los primeros días de la investigación.

El choque, que se produjo por el impacto frontal entre la Dodge RAM de Ríos y un Volkswagen Gol, dejó cuatro muertos: Pablo César (40), Jésica Garrido (34), Yanina Garrido (39) y Danilo Díaz (23), todos oriundos de Bouwer. El grupo regresaba a su localidad tras retirar una motocicleta que había quedado secuestrada por un accidente previo sufrido por Díaz.

Pablo, quien este viernes cumpliría 41 años, junto a Jésica, su pareja:

Leandro César, hermano de Pablo, relató a PERFIL CÓRDOBA el impacto que generó en la familia la confirmación del estado de ebriedad del conductor y el agravamiento posterior de la imputación. "Había trascendido que podía llegar a estar alcoholizado, y ahora es peor la sensación", expresó, y recordó que los propios familiares, al llegar a la escena, advirtieron indicios de alta velocidad e invasión de carril sin necesidad de un peritaje técnico. "No hay que ser muy inteligente para ver que se cruzó de carril y que venía a alta velocidad", sostuvo.

Los familiares de las cuatro víctimas mantienen contacto permanente, más allá de que cada núcleo cuenta con representación legal propia. De ese vínculo surgió la convocatoria a una marcha prevista para el 23 de septiembre, a las 12 del mediodía, con inicio en la terminal de ómnibus y recorrido hasta la sede de la Fiscalía de Alta Gracia.

"Vamos a hacer un pedido pacífico, una caminata con carteles y en silencio", detalló César, aunque aclaró que la modalidad definitiva podría sufrir ajustes de último momento.

El expediente pasó a dolo eventual

Tras la ampliación de la acusación por parte del fiscal Diego Fernández, a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Alta Gracia, la carátula contra Ríos cambió de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual, con cuatro hechos en concurso real por cada una de las víctimas fatales. La nueva figura eleva el piso de la pena de tres a ocho años de prisión.

Ríos, ingeniero agrónomo de 49 años y único sobreviviente del choque, se presentó esta semana ante la Justicia y optó por no declarar en el marco de la indagatoria.

Choque fatal en Alta Gracia: el conductor de la RAM prestó declaración indagatoria y le pusieron tobillera

Para la familia, el agravamiento representó un alivio parcial frente a la incertidumbre inicial. "Sabemos que se llevó cuatro vidas y queremos que sea una sentencia justa para que pague por lo sucedido", afirmó Leandro César, quien también reconoció las dudas que atravesaron al grupo familiar por los vínculos políticos del imputado. "A pesar de todo eso creemos en la justicia", agregó.

Pese al agravamiento de la causa, Ríos permanece con arresto domiciliario y monitoreo mediante tobillera electrónica. La medida se sostiene en un informe de médicos forenses que consideró que el imputado no estaba en condiciones de alojarse en una unidad carcelaria, y su evolución médica será clave para definir si continúa bajo ese régimen o si eventualmente es trasladado a un establecimiento penitenciario. "No me parece bien que esté con tobillera en su domicilio", sostuvo César.