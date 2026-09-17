El presidente de Uruguay habló del rumor sobre la supuesta instalación un cable submarino entre las Islas Malvinas y Montevideo: qué dijo

En medio del conflicto que se generó entre Argentina y el Reino Unido luego de una extensa cadena nacional donde el presidente Javier Milei reivindicó la soberanía de nuestro país sobre las Islas Malvinas, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, habló sobre el rumor que hablaba sobre la presunta instalación de un cable submarino entre Montevideo y las Islas Malvinas.

Yamandú Orsi

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), cuando la prensa le preguntó al mandatario si “hubo algún planteo formal del Reino Unido para establecer un cable submarino entre las Islas Malvinas y Uruguay”, Orsi respondió: “Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo y ninguna consideración porque nunca hubo nada”. El mandatario aseguró que “es una noticia falsa”.

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Para luego sumar: “Lo que sí hubo fue una empresa norteamericana que está trabajando, pero no pensando en Malvinas como punto de enlace”.

Y luego agregó: “Este tema de un cable es un error, por decirlo de alguna manera. Hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro. No se embroma con esas cosas”.

En ese momento, según la Agencia Noticias Argentinas, un periodista le consultó: “¿Qué posición fija Uruguay en el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas?”. Orsi le contestó: “Uruguay tiene posición fija. Las Malvinas son argentinas. Es histórica la posición del Uruguay y nos mantenemos”.

Yamandú Orsi

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