Reino Unido anunció que respaldará a las empresas que Argentina denuncia por sus operaciones en Malvinas

En la primera reacción británica a los anuncios del gobierno argentino sobre la sanción a empresas que operen en negocios vinculadas a las Islas Malvinas, el Gobierno laborista publicó un documento para defender la política pesquera y también la explotación petrolera que se podría concretar en los próximos años. También en esa misma guía recalcó que Argentina “no tiene jurisdicción” sobre ninguna de esas empresas y les ofreció un respaldo absoluto para continuar con sus negocios en esa zona.

El documento que se difundió en redes sociales este martes en Londres tiene como título Doing business with the Falkland Islands (“Haciendo negocio con las Islas Fakland”) y es un apoyo para las empresas que quieran realizar sus inversiones económicas en el archipiélago sobre el que nuestro país reclama su soberanía por la vía diplomática desde hace mucho tiempo.

“El Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Falkland y celebra el interés y la participación continuos del sector privado”, expresa el documento en una respuesta directa a las acciones que adoptaron las autoridades argentinos desde que el presidente estadounidense Donald Trump declaró que estaba dispuesto a revisar la posición histórica de neutralidad de su país sobre el conflicto de intereses entre Argentina y Reino Unido.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo