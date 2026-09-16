Daniel Passerini en La Plata: “Los intendentes no vamos a dejar del lado a la gente”

Daniel Passerini, intendente de Córdoba Capital, participó en La Plata del acto de cierre del III Congreso Federal e Internacional de Juventudes 2026, acompañado por el intendente de esa ciudad, Julio Alak.

En la previa del encuentro, Passerini destacó el trabajo conjunto entre intendentes de distintos espacios políticos y planteó la necesidad de fortalecer una política verdaderamente federal.

Passerini destacó el trabajo de los intendentes de todo el país

Durante sus declaraciones, Daniel Passerini resaltó la conformación de un Consejo Federal integrado por intendentes de distintas localidades y partidos políticos.

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“Los municipios están acuciados por que les quitan los recursos, al mismo tiempo que incrementan sus obligaciones. Y los intendentes no vamos a dejar del lado a la gente. Junto a Julio y a otros cientos de intendente de todo el país y de diferentes partidos políticos confluimos en un Consejo Federal para luchar, con la República y la política como herramientas, contra esta mentira que se está instalando con fallos de la Corte que van contra los derechos de los municipios”, expresó Passerini.

El intendente cordobés puso el foco en la necesidad de que los municipios puedan contar con los recursos necesarios para afrontar las obligaciones que tienen frente a sus comunidades.

La propuesta de Passerini para una política más federal

Passerini también se refirió al impacto de los impuestos sobre el precio de los combustibles y vinculó esa discusión con los costos del transporte y los alimentos.

“La incidencia del valor de una tasa municipal en el litro de nafta es del 1,5% y los impuestos nacionales del 35%. Si este gobierno, que dice quiere eliminar impuestos, erradica el de los combustibles, los municipios podríamos bajar el valor del boleto de transporte, bajaría el valor del flete y de los alimentos y tendríamos una economía mucho más proactiva. Los intendentes solo pedimos eso, no queremos subsidios, buscamos de una vez por todas una política verdaderamente federal”, añadió.

En ese sentido, el jefe comunal de Córdoba remarcó que el planteo de los intendentes apunta a una mayor autonomía y a una relación federal entre los distintos niveles del Estado.

“Lo que buscamos los intendentes es consenso y confluir”

Otro de los ejes de sus declaraciones fue la necesidad de construir acuerdos entre distintos sectores políticos y priorizar el diálogo.

“La Nación está recurriendo a las malas prácticas de gobiernos anteriores: reparto discrecional de los ATP y distribución electoral de fondos públicos. El Gobierno Nacional nos está maltratando a todos por igual, venimos de un modelo político que está promoviendo la fragmentación y lo que buscamos los intendentes es consenso y confluir”.

La búsqueda de consensos entre municipios de distintos espacios fue uno de los conceptos centrales planteados por Passerini durante su visita a La Plata.

Passerini puso el foco en las necesidades de los vecinos

El intendente de Córdoba también destacó que la gestión municipal debe concentrarse en las dificultades que atraviesan los vecinos y en las respuestas concretas desde el Estado.

“La gestión hoy es resolver los problemas de muchísima gente que no llega a la primer quincena del mes. A la Argentina le hace falta hablar más de temas importantes, hay que discutir paritarias y otras cuestiones en un contexto donde la inflación no desaparece y la única respuesta del Gobierno Nacional es más ajuste y quitar recursos”.

De esta manera, Passerini vinculó la tarea de los municipios con las demandas sociales y económicas que atraviesan a distintos sectores de la población.

Malvinas y los temas que Passerini propuso abordar en conjunto

En el cierre de sus declaraciones, Passerini destacó la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo en torno a la cuestión de Malvinas y planteó que ese criterio también podría aplicarse a otros temas.

“Por eso me alegro que el presidente se contradiga con lo que dijo hasta ahora sobre el tema de Malvinas y busque un punto de comunión, que es lo que deberían hacer siempre todos los presidentes; pero hay otros puntos que también debería reconocer como el presupuesto de las universidades, los derechos a los jubilados y devolver el fondo de discapacidad. Ahí nos va a encontrar trabajando juntos”, cerró Passerini.