Alberto Dalla Vía presentó su nuevo libro sobre el Congreso y la democracia argentina

El juez de la Cámara Nacional Electoral y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alberto Ricardo Dalla Vía, presentó su nuevo libro, “El Congreso a partir de la reforma”, una obra que propone analizar la evolución del Poder Legislativo y su vínculo con la democracia argentina durante las últimas cuatro décadas.

El trabajo toma como punto de partida la reforma constitucional de 1994, considerada por el autor como un momento determinante para consolidar jurídicamente el proceso democrático iniciado el 30 de octubre de 1983, después de décadas atravesadas por golpes de Estado, gobiernos de facto y períodos democráticos que no lograron afianzar plenamente el Estado de Derecho.

Cuál es uno de los ejes del libro

Uno de los ejes del libro es precisamente la transformación institucional producida a partir de la recuperación democrática. Dalla Vía explicó que durante los gobiernos militares el Congreso fue clausurado en reiteradas oportunidades y muchas normas fueron dictadas mediante decretos-leyes. Algunas de esas disposiciones continuaron vigentes durante la etapa democrática pese a su origen carente de legitimidad constitucional.

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La reforma de 1994 modificó ese escenario y otorgó al Congreso nuevas responsabilidades. El Poder Legislativo pasó a tener un papel central en la reglamentación de distintas disposiciones constitucionales, mediante la sanción de leyes destinadas a completar el nuevo diseño institucional.

El autor también reconstruyó la transformación del sistema político argentino. Según el análisis presentado, el bipartidismo protagonizado históricamente por el radicalismo y el justicialismo comenzó a perder peso después de la reforma constitucional. La fragmentación se profundizó durante las presidencias posteriores y alcanzó un punto crítico con la crisis política y económica de 2001.

En aquel contexto, el Congreso recuperó un protagonismo decisivo para encauzar institucionalmente la crisis. Con el paso del tiempo, la política argentina avanzó hacia la conformación de coaliciones e interbloques cada vez más heterogéneos, hasta llegar a la irrupción de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023.

El libro también aborda la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso y cuestiona algunas prácticas vinculadas con el llamado hiperpresidencialismo. En ese sentido, analiza el uso recurrente de facultades excepcionales y advierte sobre el riesgo de que el Parlamento quede reducido a una instancia destinada únicamente a acompañar las decisiones del Ejecutivo.

La democracia argentina también se enfrenta con problemas de índole económica

Dalla Vía planteó, además, que la democracia argentina enfrenta desafíos que exceden estrictamente el funcionamiento institucional. Entre ellos mencionó las crisis económicas recurrentes, el deterioro educativo y cultural y la creciente confrontación del discurso político.

Frente a ese panorama, la obra reivindica la concordia, la tolerancia y la moderación política como condiciones necesarias para fortalecer la convivencia democrática. El objetivo, según planteó el autor, no es solamente describir los problemas del sistema institucional argentino, sino aportar herramientas para mejorar su funcionamiento.