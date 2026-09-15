Buenos Aires celebrará una nueva Semana del Patrimonio con una jornada especial dedicada a la restauración

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires abrió la convocatoria para participar de la tercera edición de la Semana del Patrimonio, que se desarrollará del 2 al 8 de noviembre con actividades gratuitas distribuidas en distintos puntos porteños.

Las instituciones interesadas podrán inscribir sus espacios y propuestas hasta el 11 de octubre a las 23.59. El objetivo de la iniciativa es promover el cuidado y el acceso al patrimonio cultural material e inmaterial de Buenos Aires, desde su arquitectura hasta sus tradiciones e imaginarios.

Feria San Telmo

Siete días de actividades en toda la Ciudad

Durante una semana habrá conferencias, charlas, talleres, visitas técnico-profesionales y recorridos especiales para niños y adultos.

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La programación también permitirá acceder a lugares de trabajo de especialistas y a sectores que habitualmente no están abiertos al público dentro de edificios patrimoniales, sitios arqueológicos, museos y diferentes espacios culturales.

El Palacio Ceci es un edificio histórico situado en el barrio de Villa Devoto.

La intención es ampliar las formas tradicionales de acercarse al patrimonio porteño y permitir que los visitantes conozcan no solamente los bienes históricos, sino también los procesos y oficios necesarios para preservarlos.

Una jornada dedicada a la restauración

Entre las principales novedades de esta edición aparece una jornada especial dedicada exclusivamente a la restauración, que se realizará por primera vez dentro de la Semana del Patrimonio.

Museo Aduana

Las actividades estarán orientadas a acercar al público a las técnicas, los procesos y los oficios vinculados con la conservación de bienes culturales, ofreciendo una mirada sobre el trabajo que existe detrás de la preservación del patrimonio.

La propuesta busca mostrar una dimensión que habitualmente permanece fuera de la vista del visitante: desde las intervenciones sobre objetos y documentos hasta las tareas necesarias para conservar construcciones y otros bienes históricos.

Archivo General de la Nación AGN

Qué instituciones pueden participar

La convocatoria está destinada a instituciones culturales públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires que quieran incorporar actividades relacionadas con el patrimonio porteño.

Podrán presentarse charlas, talleres, visitas, aperturas inéditas, actividades poco habituales, espectáculos, clases especiales y exposiciones site-specific, además de otras propuestas que amplíen la programación habitual de cada espacio.

Ecoparque

La Semana del Patrimonio es organizada por el Ministerio de Cultura porteño en consonancia con los objetivos establecidos por la Ley 1227 de la Ciudad, que establece un marco para la investigación, preservación, salvaguardia, protección, restauración, promoción y transmisión a las futuras generaciones del patrimonio cultural de Buenos Aires.

Cómo inscribirse

El período de inscripción comenzó el 14 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 11 de octubre a las 23.59.

Las instituciones interesadas deberán completar el formulario disponible en el sitio oficial de la Ciudad destinado a Buenos Aires Patrimonio en Vivo, donde podrán registrar sus espacios y presentar las actividades con las que buscan formar parte de la edición 2026.