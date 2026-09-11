Federico Pinedo presentó “El espíritu de Occidente”, una defensa del humanismo frente a la confrontación

El exsenador y abogado Federico Pinedo presentó su nuevo libro El espíritu de Occidente. Este trabajo retoma la fórmula dialógica que el autor había utilizado en Ser humano, publicado en 2017, aunque esta vez con una diferencia marcada: el eje se desplaza hacia una exposición más firme de su pensamiento político.

Así lo plantea Eduardo D. Tallarico, quien señaló que mientras el libro anterior mantenía con su lector imaginario un diálogo casi íntimo y lírico, la nueva publicación adopta un tono “con firmeza, casi con dureza”, acorde con los problemas que busca discutir.

Dos ideologías en el centro del análisis

De acuerdo con Tallarico, Pinedo presenta desde la introducción dos grandes planteos que funcionarían simultáneamente en la sociedad contemporánea: la “ideología del goce” y la “ideología de la confrontación”.

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El autor sostiene que ambas terminan produciendo resultados contrarios a aquellos que dicen perseguir. En palabras citadas en la reseña, “ni una logra el desarrollo personal y la otra la convivencia en paz, porque el placer del instante no genera desarrollo en la personalidad ni la confrontación genera paz”.

A partir de esta premisa, El espíritu de Occidente construye una reflexión sobre las condiciones necesarias para el desarrollo individual y la convivencia social, con una propuesta que Tallarico define como humanista y contraria a todo tipo de autoritarismo.

De Heráclito a Keynes y Hayek

Uno de los rasgos destacados del libro es la variedad de autores que Pinedo incorpora a su recorrido. En sus páginas aparecen pensadores de tradiciones muy diferentes, entre ellos Heráclito, Ernst Jünger, Karl Marx, Immanuel Kant, George Edward Moore, Ludwig Wittgenstein, John Maynard Keynes, Friedrich Hayek, Karl Popper, Montesquieu y Michel Foucault.

Tallarico remarca que esa diversidad intelectual está puesta al servicio de una propuesta en la que la responsabilidad y el respeto aparecen como valores centrales de la conducta humana.

La obra, además, evita deliberadamente una escritura excesivamente técnica. Según la reseña, se trata de un libro “de agradable y fácil lectura”, en el que Pinedo procura no recurrir a términos o conceptos que dificulten innecesariamente el acceso a sus ideas.

El consenso como una marca del pensamiento de Pinedo

Tallarico también vincula el contenido del libro con la trayectoria política de Pinedo y con una característica que considera persistente en su carrera: la búsqueda de consensos.

Ese enfoque aparece incluso en la manera de vincular autores que suelen presentarse desde posiciones contrapuestas. El texto destaca que Pinedo logra encontrar puntos de contacto entre Keynes y Hayek, particularmente alrededor de la importancia de las costumbres populares, las instituciones, los códigos de convivencia y la valoración del otro.

Para Tallarico, esa operación intelectual expresa una característica profunda del autor: “Pinedo es un hombre de consensos, lo ha demostrado ampliamente en su carrera política; en este libro da muestra una vez más de su esencia”.

El análisis señala que las conclusiones del libro pueden ser compartidas o discutidas, pero destaca que las reflexiones de Pinedo se apoyan en sus lecturas, su espiritualidad y su experiencia como legislador, en un contexto en el que “lo inmediato y lo instantáneo parecen ser los valores que más cotizan culturalmente”.