Invitados de lujo de Premios Perfil: Rosatti, Alak, Maqueda, Servini, Mayans, Pigna, Stolbizer, Vila, Dal Poggetto y Melconian, entre otros

Los Premios Perfil 2026 reunieron este lunes a una importantes figuras de la política, la Justicia, la economía, el periodismo, la cultura, la ciencia y de diversas entidades civiles. La tradicional ceremonia que organiza Editorial Perfil, este año en su XVI edición, se realizó en el exEdificio del Diario La Prensa, actual Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, distinguiendo a quienes se destacaron en distintos ámbitos, con aportes que el jurado consideró relevantes para la sociedad.

Juan Matías Taricco, Gustavo González, Agustín Salvia, Pablo Gerchunoff, Silvia Lospennato y Daniel Vila

Entre los referentes judiciales asistieron el doctor Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la jueza federal María Servini, titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 1 de Buenos Aires , con competencia electoral nacional. También participaron el gobernador de la provincia de San Juan, doctor Marcelo Orrego, el senador nacional y titular del Bloque del PJ en la Cámara Alta, José Mayans; la legisladora Silvina Lospennato, titular del Bloque del PRO y aliados en la Legislatura porteña: el intendente de La Plata, doctor Julio Alak; el intendente de Morón y politólogo Lucas Ghi; el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y la dirigente política y abogada, Margarita Stolbizer. El analista político y consultor Raúl Timerman también estuvo entre los presentes en el evento de PERFIL.

Martín Balza, Horacio Rosatti, Ines Weinberg de Roca y Jorge Fontevecchia

El encuentro contó además con las presencias del politólogo, exjefe de Gabinete y académico Juan Manuel Abal Medina; el exministro de Educación, doctor Nicolás Trotta; el economista y exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein; el ingeniero y extitular de Vialidad Nacional Jorge Seghezzo, y Martín Raverta. También estuvo presente, doctora Gabriela Zangaro, titular de la Oficina Anticorrupción.

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Juan Carlos Maqueda y Ines Weinberg de Roca

Representantes del Periodismo

La convocatoria incluyó a importantes referentes del periodismo, entre ellos Marcelo Bonelli, Patricia Kolesnicov, Fernando Meaños, Susana Reinoso, Natalia Volosin, José Natanson y Ángela Lerena. Ademas, estuvo en el evento Fabián Barros,fundador y titular de la fintech Pago TIC. A ellos se sumaron figuras de la economía y la investigación como Carlos Melconian, Marina Dal Poggetto, Pablo Gerchunoff, el sociólogo y director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia; y el también sociólogo, investigador y académica Ariel Wilkis.

La jueza María Romilda Servini y Jorge Fontevecchia

Ganadores del Premio PERFIL

Entre los invitados estuvieron algunos de los principales ganadores de esta edición. La escritora Gabriela Cabezón Cámara recibió el premio al Mejor Aporte en Literatura, mientras que el dramaturgo y director Mariano Pensotti fue distinguido por su aporte en actuación.

Ariel Wilkis recibió la distinción a Mejor Aporte en Ensayo, y Pablo Gerchunoff fue reconocido por su trayectoria y contribución en Economía.

El empresario Nahuel Caputto, Jorge Fontevecchia y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

La ceremonia apuntó a reconocer también a figuras y organizaciones que no necesariamente estaban entre los invitados de la lista original, pero que tuvieron un lugar central en la entrega de premios. Entre ellas se destacaron Las Leonas, el seleccionado argentino de Hockey femenino, recientes tricampeonas mundiales, en Deportes; el físico Juan Pablo Paz, ganador en Ciencia por su trayectoria en física cuántica e información cuántica; y el grupo Divididos fue reconocido por su aporte durante décadas a la música argentina.

En el plano social, Hogares de Cristo recibió el premio al Mejor Aporte de la Sociedad Civil por su trabajo con personas en situación de vulnerabilidad y consumos problemáticos. En tanto, la empresa de base científica Eirú, distinguida en la categoría Sector Privado por su trabajo de monitoreo de la biodiversidad.

El senador José Mayans y el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, referentes políticos en la gala del los Premios PERFIL.

La cultura también tuvo una fuerte presencia con el historiador Felipe Pigna; la escritora y periodista Gabriela Cabezón Cámara; la escritora y docente Dolores Reyes; y los dramaturgos Mauricio Kartun y Mariano Pensotti. El ámbito artístico se completó con referentes como Andy Ovsejevich, director ejecutivo del Centro Cultural Konex.

Raúl Timerman, Silvana Giudici y Jorge Fontevecchia.

La diplomacia estuvo representada por el embajador de Turquía, licenciado Ömur Budak; el abogado y exembajador en China, Estados Unidos, Brasil y la UE, Diego Guelar y por la embajada de Armenia estuvo Ezequiel Vartian. En cuanto a referentes del sector empresario participaron el presidente del Grupo América, doctor Daniel Vila; el economista y empresario textil Teddy Karagozian y el ingeniero y escritor, Eduardo Kovalivker.

También formó parte de la convocatoria de PERFIL el exjefe del Ejército, teniente general (R) Martín Balza; en una noche que reunió a representantes de distintos sectores y generaciones en torno a los Premios Perfil 2026.

RG/HB