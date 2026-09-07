Perfil presentó su nuevo logo por sus 50 años y anunció que regalará diarios a colegios

En una noche atravesada por los reconocimientos, las historias y las figuras distinguidas por su trayectoria, Perfil presentó su nuevo logo, una renovación de su identidad visual que acompañará las celebraciones por los 50 años del medio.

El anuncio se realizó durante la ceremonia de los Premios Perfil, uno de los eventos centrales de la compañía, que reunió a personalidades de distintos ámbitos. La presentación de la nueva imagen formó parte de las actividades previstas de cara a un aniversario especial para un medio que, a lo largo de cinco décadas, construyó su propia historia dentro del periodismo argentino.

La renovación del logo de Perfil buscó poner en diálogo la trayectoria del medio con los nuevos desafíos de una industria atravesada por profundas transformaciones tecnológicas y por cambios en las formas de producir, consumir y acceder a la información.

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Durante la ceremonia, Jorge Fontevecchia también realizó un anuncio vinculado con el aniversario. A partir del próximo 3 de noviembre, fecha en la que se cumplirán 50 años de la primera publicación de Perfil, el medio pondrá en marcha una iniciativa destinada a acercar nuevamente los diarios y la lectura en papel a las nuevas generaciones.

La propuesta consistirá en regalar todos los días ejemplares de diarios a distintos colegios, desde el aniversario de la primera publicación y hasta la finalización del ciclo lectivo 2026.

La iniciativa tendrá como objetivo que los chicos puedan reconectarse con el papel y con el mundo analógico, en un contexto en el que las pantallas, las redes sociales y los dispositivos digitales ocupan un lugar cada vez más central en la vida cotidiana y en las formas de acceder a la información.

La apuesta también buscará recuperar la experiencia de la lectura de diarios en papel, con sus tiempos y dinámicas propias, y acercar a los estudiantes al contacto directo con las noticias, las diferentes secciones y los contenidos que forman parte de una publicación periodística.

La presentación del nuevo logo de Perfil y la iniciativa destinada a las escuelas buscaron unir, de esta manera, dos dimensiones de la historia del grupo. Por un lado, la renovación y la mirada hacia el futuro. Por otro, la reivindicación de un soporte que fue central en el desarrollo del periodismo y que forma parte de la identidad histórica del medio.

A medio siglo de su primera publicación, Perfil celebró su trayectoria con una nueva identidad visual y con una propuesta que apuntará a que las nuevas generaciones vuelvan a encontrarse con el diario en papel, la lectura y una forma diferente de relacionarse con la información, más allá de la inmediatez del universo digital.

RG