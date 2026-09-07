lunes 07 de septiembre de 2026
Premios Perfil 2026 07092026
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Premios Perfil 2026

Premios Perfil 2026, las mejores imágenes de una noche de reconocimientos y celebración

La ceremonia reunió a periodistas, dirigentes, referentes de la cultura, empresarios y personalidades destacadas. Mirá las fotos de una noche marcada por los reconocimientos, los encuentros y la celebración de los 50 años de Perfil.

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Los Premios Perfil reunieron a distintas personalidades del ámbito político, periodístico, cultural y empresarial en una noche especial para celebrar el trabajo y el compromiso de quienes se destacaron durante el último año.

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La ceremonia estuvo atravesada además por un aniversario histórico para la editorial. En el marco de los festejos por los 50 años de Perfil, se presentó el nuevo logo que acompañará a la marca durante esta etapa.

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La noche también tuvo espacio para los distintos reconocimientos entregados por Perfil a figuras y organizaciones que se destacaron por su trayectoria, su compromiso y su aporte en diferentes ámbitos de la sociedad.

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Entre los momentos más destacados estuvieron los encuentros entre los invitados, las entregas de premios y los discursos que marcaron una ceremonia que combinó actualidad, periodismo y celebración.

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La gala contó con una importante presencia de referentes de la política, los medios de comunicación, la cultura y otros sectores de la vida pública argentina, que compartieron una noche de reconocimiento y celebración.

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RG

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