Premios Perfil 2026, las mejores imágenes de una noche de reconocimientos y celebración

Los Premios Perfil reunieron a distintas personalidades del ámbito político, periodístico, cultural y empresarial en una noche especial para celebrar el trabajo y el compromiso de quienes se destacaron durante el último año.

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La ceremonia estuvo atravesada además por un aniversario histórico para la editorial. En el marco de los festejos por los 50 años de Perfil, se presentó el nuevo logo que acompañará a la marca durante esta etapa.

La noche también tuvo espacio para los distintos reconocimientos entregados por Perfil a figuras y organizaciones que se destacaron por su trayectoria, su compromiso y su aporte en diferentes ámbitos de la sociedad.

Entre los momentos más destacados estuvieron los encuentros entre los invitados, las entregas de premios y los discursos que marcaron una ceremonia que combinó actualidad, periodismo y celebración.

La gala contó con una importante presencia de referentes de la política, los medios de comunicación, la cultura y otros sectores de la vida pública argentina, que compartieron una noche de reconocimiento y celebración.

RG