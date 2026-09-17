Cristina Kirchner exigió que se recalcule su pensión, reclamó los retroactivos por Zona Austral y no quiere que le apliquen descuentos

Luego que ANSES comenzara a pagarle nuevamente una pensión de privilegio a Cristina Kirchner, la exmandataria le solicitó a la Justicia que el organismo liquide nuevamente este beneficio, le pague montos retroactivos y declare nula la resolución por la cual se le descontó 20% de la prestación para poder recuperar dinero presuntamente obtenido de forma “indebida” por la referente del peronismo.

La Justicia rechazó un pedido de Cristina Kirchner contra el embargo de sus bienes

Según La Nación, el 22 de agosto, la ANSES le pagó su pensión a la máxima líder del kirchnerismo obedeciendo la medida cautelar que dictó la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, respondiendo favorablemente al pedido de Cristina de conseguir la restitución provisoria de una de las dos asignaciones que había percibido hasta noviembre del año 2024, cuando fueron dadas de baja luego de la confirmación de su condena por la causa Vialidad.

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Cristina Kirchner en el departamento donde cumple prisión domiciliaria

Qué dice la presentación de Cristina Kirchner sobre su pensión

El doctor Facundo Fernández Pastor, apoderado de la expresidenta, realizó esta nueva presentación ante la Justicia planteando que, al restituirse este beneficio, se debería haber abonado, junto a la pensión de agosto, la correspondiente a los meses previos, comenzando el 24 de abril de este 2026, porque fue ese día específico cuando quedó firme la cautelar de los jueces Russo y Fantini.

Según La Nación, también se solicita que la liquidación del ingreso se haga “conforme lo dispuesto por la Acordada N° 20″ de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que no se le apliquen los descuentos que corresponden a Ganancias y obra social.

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De acuerdo al medio antes citado, el monto aproximado que se le habría descontado a la pensión de agosto sería de 950.000 pesos, aproximadamente, por obra social; y 3 millones de pesos en concepto de restitución por sumas indebidamente percibidas. Por ese motivo, Cristina Kirchner habría cobrado unos 12 millones de pesos.

Cristina Kirchner

El apoderado de la expresidenta tiene, según La Nación, dos argumentos contra el descuento del 20%: que la resolución donde se ordena esa quita no le fue notificada, de manera formal, ni a él ni a su representada; y que el porcentaje aplicado es confiscatorio.

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El reclamo también hace referencia a los adicionales que la expresidenta percibió durante años por zona austral, incluso cuando ya se había instalado con su familia en Buenos Aires.

Según La Nación, Fernández Pastor defiende el cobro de ese plus afirmando que su representada “tuvo su domicilio real en Río Gallegos hasta que el Tribunal Oral Federal la confinó a vivir en el departamento de San José”, haciendo referencia al lugar donde, actualmente, la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

El abogado asegura que, a pesar de haber ocupado diferentes puestos (diputada nacional, presidenta de la Nación, senadora y vicepresidenta) en la Capital Federal, Cristina Kirchner “nunca dejó de viajar a su casa en Río Gallegos, ni de tener en esa residencia su domicilio fiscal, ni de abonar los servicios”.

HM/DCQ