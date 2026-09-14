La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este lunes 14 de septiembre la acreditación de haberes para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares en todo el país. Los desembolsos se depositan en las cuentas bancarias de los beneficiarios respetando el esquema fijado por la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima y los pensionados ANSES en octubre, tras el dato de inflación de agosto

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del sistema previsional público cuyos haberes no superan el monto mínimo continúan percibiendo sus montos semanales según el cronograma oficial.

- Lunes 14 de septiembre: DNI terminados en 4

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias alcanzadas por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares cobran sus montos correspondientes a través de las cuentas de débito asignadas.

- Lunes 14 de septiembre: DNI terminados en 4

Asignación por Embarazo

La prestación destinada a las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social continúa con el cronograma de pago establecido para el noveno mes del año.

- Lunes 14 de septiembre: DNI terminados en 4

ANSES confirmó el calendario completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

Asignación por Prenatal y Maternidad

El pago orientado a las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y de la Asignación por Maternidad se liquida conforme a la terminación del documento de identidad.

- Lunes 14 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5

Asignaciones de Pago Único

Las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los beneficios por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, se encuentran disponibles para la totalidad de los documentos.

- Lunes 14 de septiembre: DNI todas las terminaciones

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares que perciben Asignaciones Familiares asociadas a las Pensiones No Contributivas tienen sus fondos habilitados sin distinción por número de documento.

- Lunes 14 de septiembre: DNI todas las terminaciones

GZ / lr