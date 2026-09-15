Cristina Kirchner y su candidatura en 2027: la estrategia de sus abogados ante la ONU, la Justicia y la política

La defensa de Cristina Kirchner volvió a poner este martes 15 el escenario electoral de 2027 en el centro de su estrategia. En una conferencia de prensa, sus abogados presentaron nuevos elementos con los que buscan cuestionar la condena en la causa Vialidad y anticiparon los próximos pasos de un camino que combina la vía internacional con una eventual revisión en la Justicia argentina.

Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego al comienzo de la conferencia de prensa

Pero, más allá de la discusión judicial, el planteo tuvo una definición política concreta. El objetivo declarado por el equipo que encabezan Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego es que la expresidenta pueda recuperar su libertad y “reanudar sus actividades políticas”. La defensa también sostuvo que los tiempos del proceso todavía permitirían intentar destrabar su situación antes de la definición de candidaturas para las elecciones de 2027.

Borrego fue incluso más allá y planteó que existen tres vías para intentar revertir la situación de Cristina. Mencionó la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un eventual recurso de revisión en la Justicia argentina y una tercera alternativa que definió como política. En ese último escenario, sostuvo que sería conveniente que la política demostrara que “no le tiene miedo a Cristina” y que la discusión sobre su futuro pudiera resolverse en elecciones.

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En ese contexto, volvió a aparecer la discusión sobre las PASO. Borrego sostuvo que las primarias son elecciones preparatorias y no implican directamente la ocupación de un cargo público, por lo que planteó que Cristina podría presentarse pese a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Beraldi fue más cauteloso y remarcó que la estrategia avanzará “paso por paso”, en función de la respuesta de Naciones Unidas y de las eventuales decisiones judiciales.

“La línea de tiempo” que manejan los abogados contempla una eventual definición del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hacia octubre y, a partir de allí, la posibilidad de avanzar con un recurso de revisión ante la Justicia argentina. Beraldi aseguró que esa herramienta podría incluso ser utilizada para pedir la suspensión de los efectos de la condena mientras se analiza el fondo del planteo.

El abogado Javier Borrego mostró la sentencia de la causa Vialidad

El dato político detrás de esa estrategia es central para el peronismo. Con la condena firme y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Cristina quedó fuera de la competencia electoral en las condiciones actuales. La presentación ante la ONU ya había incluido un pedido para levantar esa inhabilitación y mantener abierta la posibilidad de competir en 2027.

Ahora, la defensa busca agregar una nueva pieza a ese esquema. Según explicó Beraldi, se trata de información surgida de una base de datos de Vialidad Nacional incorporada durante una declaración testimonial en la causa Cuadernos. Los abogados sostienen que los datos contradicen una de las afirmaciones centrales utilizadas en la sentencia sobre la distribución de fondos para obra pública.

La “prueba clave” que presentó la defensa de Cristina Kirchner ante la ONU por la condena en Vialidad

En particular, señalaron que el Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, habría recibido alrededor del 0,85% de los fondos analizados entre 2009 y 2015. Para la defensa, ese dato contradice la hipótesis de que existió una asignación privilegiada de recursos en favor del empresario. La nueva información fue incorporada al planteo que el equipo presentó ante Naciones Unidas.

Cuadro con ranking de las constructoras que recibieron dinero

Valim presentó el hallazgo como un elemento que, desde su perspectiva, cambia el escenario del caso. El brasileño, que participó de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo que los datos aportados muestran una contradicción entre la acusación y la información oficial de Vialidad.

Borrego, en tanto, llevó el planteo directamente al terreno político. Durante la conferencia cuestionó la inhabilitación perpetua y sostuvo que la condena terminó teniendo como consecuencia “sacar a una mujer de la escena política, porque estorbaba”. También planteó que la respuesta que dé la Justicia argentina frente a una eventual revisión tendrá impacto sobre la credibilidad del Poder Judicial.

La interna peronista y el escenario de 2027

La estrategia legal se desarrolla mientras el peronismo atraviesa una disputa por el liderazgo y por la construcción de una alternativa electoral para 2027. En ese escenario, la posibilidad de que Cristina vuelva a competir no es un dato menor para la interna del espacio.

La propia defensa dejó en claro que el objetivo no termina en la revisión de una sentencia. Beraldi sostuvo que trabajan para que la condena caiga, para que Cristina recupere su libertad y para que pueda retomar su actividad política.

En paralelo, sectores del kirchnerismo mantienen activa la posibilidad de una candidatura de la expresidenta. La Cámpora volvió a plantear públicamente esa alternativa y Máximo Kirchner vinculó la presentación ante la ONU con los derechos políticos de su madre.

El punto que volvió a aparecer en la conferencia fue el de las PASO. Ante una pregunta sobre una eventual candidatura, el abogado español Javier Borrego sostuvo que Cristina Kirchner podría presentarse a las PASO, pese a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Beraldi, en tanto, insistió en que la estrategia avanzará a partir de la definición que adopte Naciones Unidas y de las eventuales decisiones judiciales posteriores.

Kicillof y Massa empiezan a medir fuerzas dentro del peronismo rumbo a 2027

La definición no equivale hoy a una habilitación electoral. La condena quedó firme en 2025 y mantiene vigente la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Lo que hace la defensa es intentar abrir distintos caminos para modificar esa situación y, en paralelo, mantener viva la discusión política sobre una eventual candidatura.

En ese sentido, la conferencia de este martes funcionó también como una señal hacia la interna peronista. Mientras Axel Kicillof, Sergio Massa y el kirchnerismo disputan espacios de poder y buscan posicionarse de cara al próximo ciclo electoral, Cristina intenta evitar quedar fuera de esa discusión por efecto de su condena.

La apuesta de sus abogados es que la discusión jurídica pueda transformarse nuevamente en una discusión política. Si el recurso de revisión logra avanzar y eventualmente se suspenden los efectos de la condena, la expresidenta podría recuperar margen de maniobra en una interna en la que su lugar sigue siendo uno de los principales puntos de disputa.

RG