Damnificado denunció al dueño de una concesionaria que ya había sido condenado por estafas en 2022

En febrero de este año, un cliente de Posadas, Misiones, denunció a la concesionaria Lorenzo Motors. Se presentó a la justicia y dijo que en diciembre de 2024 entregó US$ 120 mil en efectivo a Jorge Luis Córdoba. En su presentación también señaló a otras dos personas.

Lo notorio es que Córdoba había sido condenado por asociación ilícita y una veintena de estafas por la Cámara 10a. del Crimen a cinco años, 8 meses de prisión. La sentencia tiene fecha de abril de 2022. Y allí consta que se comprobó la existencia de las defraudaciones bajo la razón social "Grupo Córdoba Inversiones SRL".

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Se deduce que tras recuperar la libertad, Córdoba volvió a montar otra empresa, Lorenzo Motors.

El abogado que patrocina al denunciante referido en esta nota es Fernando Rodríguez Mendoza. Informó a Perfil CÓRDOBA que la denuncia está radicada en la Fiscalía Distrito 1 Turno 2, a cargo de Guillermo González donde, según le notificaron, hay más presentaciones de un tenor similar.

Este medio también contactó al abogado que patrocinó legalmente al denunciado Córdoba en la instancia prejudicial de Mediación. El letrado dijo que fue la única vez que lo convocaron, que desconoce la operatoria de la concesionaria y que no hubo conciliación entre las partes. Actualmente, él ya no interviene en el pleito.

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Qué denunció el cliente misionero

El 19 de diciembre de 2024, contactó a través de redes sociales -Facebook e Instagram- a la empresa "Lorenzo Motors". Comunicó el interés en comprar una camioneta Ford Ranger Raptor. Inicialmente, le hicieron entregar una seña de US$ 3.000.

El 16 de enero de 2025, dijo que Jorge Luis Córdoba viajó a Posadas (Misiones) acompañado de una mujer y, mediante el ardid de que debía saldar el total de la unidad para poder entregársela, logró que el cliente le entregara US$ 110.000 en efectivo. Junto a tres transferencias bancarias, una de US$ 4.000 y dos de US$ 3.000.

Durante todo el año 2025, el denunciante planteó haber recibido más de 200 excusas falaces para postergar la entrega (tales como que debían esperar a que el contador volviera de vacaciones o "blanquear el dinero" para facturar). Tras comunicarse directamente con Ford Argentina, el comprador constató que nunca existió un pedido de la camioneta y que el vehículo no existía.

A partir de ese momento contactó al abogado Rodríguez Mendoza quien patrocinó la denuncia formal en febrero pasado. Después de siete meses, advierte que no hay novedades trascendentes en la pesquisa.

La condena previa

El 26 de abril de 22, la Cámara 10ª del Crimen condenó a Jorge Luis Córdoba como coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con el delito de estafas reiteradas.

Córdoba había montado una estructura comercial bajo el nombre de "Grupo Córdoba Inversiones SRL" para engañar a compradores prometiéndoles facilidades de financiación, convenios inexistentes con fábricas y la entrega casi inmediata (en 72 horas o pocos días) de vehículos 0km y usados.

Bajo ese ardid, cobraba anticipos, gastos de retiro y cuotas en efectivo, o recibía vehículos usados y cesiones de planes de ahorro sin entregar jamás las unidades prometidas.

Se juzgaron y confirmaron 26 hechos de estafa individuales y Córdoba fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión.