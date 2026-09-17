Jurados populares 2027 en Córdoba: las personas sorteadas también serán notificadas por WhatsApp

La Justicia de Córdoba comenzó a notificar a las 9871 personas que fueron sorteadas para desempeñarse como integrantes de jurados populares durante el año 2027, según informó el Poder Judicial.

Las notificaciones llegarán por diferentes vías: a través del portal Ciudadano Digital (CIDI), por medio del correo electrónico que hayan registrado en dicha plataforma y mediante una cuenta verificada de WhatsApp del Poder Judicial de Córdoba, con tilde o insignia azul.

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Notificaciones

A través de la aplicación de mensajes, la Oficina de Jurados Populares enviará un mensaje en lenguaje claro con las instrucciones para completar el formulario digital. Esta dependencia analizará las respuestas y, tras un proceso de depuración, conformará el padrón definitivo con quienes cumplan con los requisitos que establece la Ley 9.182.

La notificación por medios electrónicos permite un ahorro significativo de recursos públicos en comparación con el envío de notificaciones postales y, en experiencias anteriores, ha demostrado ser más efectivo.

Las personas sorteadas también podrán ingresar al formulario por el portal del Poder Judicial de Córdoba: https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/TSJ/jurados_populares

Cabe recordar que, conforme lo establece la normativa vigente, los jurados populares conforman las Cámaras del Crimen, en mayoría -ocho ciudadanos y tres magistrados-, cuando se someten a juicio personas imputadas por crímenes aberrantes, delitos económicos y hechos de corrupción. La función es una carga pública y las personas convocadas reciben una retribución diaria por parte del Estado provincial, mientras dure su función.

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Más información

Para obtener mayor información, comunicarse con la Oficina de Jurados Populares al teléfono (0351) 4266852 (de 8 a 14 horas), o bien al correo electrónico [email protected].

JMP